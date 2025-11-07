Ексклузивно! Пеевски взриви кулоарите на НС с думи за "Лукойл": Истерия има само в партията на пуделите! (ВИДЕО) Няма никакви проблеми. Запаси има, спряхме износа, горива ще има, обеща лидерът на ДПС - Ново начало https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-vzrivi-kuloarite-na-ns-s-dumi-za-lukoyl-isteriya-ima-samo-v-partiyata-na-pudelite-video/176822 Crimes.bg

“Виждам истерията на партията на пуделите и на „Лукойл“. Това трябваше да приключи преди 2 години. Но тогава лицето Ники-Мики, за съжаление който беше премиер на България, каза, че ще си подаде оставката и ще напусне сглобката, ако това се случи.”

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

„Затова сега трябва да се действа много бързо. Няма никакви проблеми. Запаси има, спряхме износа, горива ще има“, добави той.

„Истерии има само в партията на „Лукойл“. Трябва да знаят, пачки няма да има“, коментира той.

„Надявам се като влезе особеният представител да се види какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания, возил се е като зелки и картофи отзад. Сигурно могат да се намерят записи там и да се види какво се е случвало, как са извличали парите, как са носени в офиса, който продаде после на някаква странна фирма. Крадците са в стрес“.

„Бюджетът ще бъде приет. Ако имат нещо да кажат, ще го кажат. Нашата позиция е – всичко за хората“, категоричен беше Пеевски.

Цялото изявление на лидера на ДПС-Ново начало, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu