Да предизвикаш себе си: Каузата "Бягай с множествена склероза" на Гергана Василева от БНТ

Мнозина отиват в родното място на Свети Георги заради богатата история, подземните скални селища, и не на последно място за полетите с балони. Но не и тя. Гергана Василева, изпълнителен продуцент на "По света и у нас", покори Кападокия в рамките на инициативата "Шест маратона на шест континента".

Каузата й "Бягай с множествена склероза" не познава граници и пречки.

5 часа сред каньони, долини, пещерни градове, но и при денивелация от почти 1000 метра. Или на колкото в небето се издигат балоните с горещ въздух.

А в края на трасето е той - медалът от завършения пети маратон на пети континент и общо 24-ти за нашата Гери.

"Това беше най-трудното трасе за мен, най-сериозната денивелация, която аз пробягвам, за мен беше доста тежко - по скали, урви, камъни, много голямо напрежение беше. Но в крайна сметка това, което отстрани виждах, може би ми даде много повече сили - тук е родното място на Свети Георги, нося му името, тук минахме покрай долината, в която е сниман епизод на "Междузвездни войни", което също беше много интересно и красиво за мен, всички скални образувания от Долината на любовта, Долината на розите", каза Гергана Василева, журналист, изп. продуцент в БНТ.

Подготовката й мина през стръмните пътечки на Витоша и една промяна в последния момент. Не Кападокия, а Непал беше първият й избор за азиатско трасе. Започналите безредици, прераснали в истинска революция под върховете на Еверест, я отведоха сред Земята на красивите коне, каквото буквално значи на персийски Кападокия. Там тя получи стартовия номер 1 и беше единственият представител на Балканския полустров.

"В Непал, където трябваше да бъде азиатският ми маратон, беше отменен заради размириците там, знаете, революцията беше няколко дни преди заминаването ми и организаторите прецениха, че сега не е време за такова пътуване. Нямаше други балканци освен мен тук, но така или иначе контактът винаги е интересен, хората винаги са интересни, всеки идва със своя цел, със своя мисия тук. ", коментира Гергана Василева.

След Земята на красивите коне предстои каузата на Гери да завладее и Перу.