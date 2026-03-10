Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО: Ако служебното правителство няма воля, ние ще внесем предложението за 5% увеличение на заплатите за работещите в “Български пощи” https://crimes.bg/vodeshha-tema/delyan-peevski-lider-na-dps-i-pg-na-dps-novo-nachalo-ako-sluzhebnoto-pravitelstvo-nyama-volya-nie-shte-vnesem-predlozhenieto-za-5-uvelichenie-na-zaplatite-za-raboteshtite-v-balgarski-posht-3/186898 Crimes.bg

Настояваме служебното правителство да отговори на исканията на работещите в “Български пощи” за увеличение на скандално ниските им заплати с 5%. Това трябва да стане незабавно, с приемането на т.нар. удължителен бюджет.

Ако служебният кабинет няма воля да направи това, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе това предложение при обсъждането на бюджета в Народното събрание, точно както беше поискано от протестиращите - с 5% увеличение, със задна дата от 1 януари.

Защото за тези 7000 работещи в “Български пощи”, 5100 от които на минимална работна заплата нямат никакво значение политическите интриги, в които са се омотали служебните министри.

Безспорно, това е един от най-ниско платените сектори в страната и е наложително да се действа адекватно и своевременно.

