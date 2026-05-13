ВИЖТЕ КАК БАРЕКОВ ИЗТОЧИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА! С€кс екскурзии до Малдивите със “сътруднички”. Шофьори наливат шампанско и му гладят гащите (СКАНДАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ)

Николай Бареков е една от най-срамните фигури, излагали България в Европа и пред света. Освен политическа гротеска, той се оказа и безогледен крадец на несметни авоари, източени от бюджета на европейския парламент. Това разкрива ексклузивно разследване на журналиста Симон Милков, който вече сезира Европейската прокуратура за безобразията на Дудука.

На първо място сме длъжни да отбележим, че освен с безумия си английски на ниво “пакистански гастербайтер”, Николай Бареков се прочу в Брюксел и като един от най-пасивните хрантутници, които страната ни е изпращала там. За цялата си дейност в рамките на 5 години в качеството си на докладчик в сянка (политическа фигура в ЕП, която следи работата по изготвянето на даден законодателен доклад), той е изготвил едва 3 доклада, 3 становища и е дал две предложения за резолюции. Това е цялата му дейност в рамките на 8-ия парламентарен мандат. Поради явното бездействие на евродепутата, който единствено се възползва от охолния начин на живот, неговата колежка Джули Гърлинг изземва от него позицията докладчик в сянка на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните от името на групата на ЕКР. Основен неин аргумент е, че Бареков до момента не взема участие в срещите на Комисията в сянка, твърди авторът на репортажа Симон Милков в YouTube канала си “БезпартиенБГ”.

На фона на политическия му мързел ярко изпъква стремежът на Бареков да се възползва от всички привилегии, които европейската институция му предлага. Нещо повече, той създава добре изработена схема за източване на евросредства чрез различни похвати.

По този параграф конкуренция му прави само дерибеят Илхан Кючук, на когото Лаура Кьовеши поиска имунитета в края на м. декември м.г. точно за същите провинения.

Дудука обаче далеч надхвърля по мащаби и разгул съмишленика си от шайката на Доган. Той си е назначил цяла тайфа “сътрудници”, чиято заплата е била плащана от Европейския парламент докато мадамите и гавазите всъщност са го обслужвали като лични метреси, шофьори и прислужници в Брюксел и София. А същинската им дейност е нямала нищо общо със задълженията да следят европейското законодателство, да изготвят становища, да водят официална кореспонденция и да подпомагат парламентарната му дейност, каквото е реалното предназначение на подобни експерти.

Формално лицата се водят „сътрудници“, но в действителност това са неговите шофьори и охранители в Брюксел и в България. Правилата на ЕП разрешават по един шофьор на евродепутат в родната му страна, чието заплащане идва от европейските данъкоплатци, но в случая на Бареков освен официалния шофьор, един от сътрудниците всъщност също е шофьор. В Брюксел шофьор му е Николай Андреев, а в София шофьор му е – Цветан Спасов. Не е ясно те за какво са сътрудничили на Бареков, вероятно в областта на околната среда, общественото здраве, безопасността на храните, енергетиката или промишлеността, шегуват се запознати с колосалните му далавери. Това са ресорите, за които той е отговарял в 8-мия парламентарен мандат.

Всеки един от сътрудниците получава месечна заплата в размер на 4000 евро. Т.к. заплащането на един шофьор е по-ниско от това на един сътрудник, твърде е вероятно разликата да се е отчислявала от страна на фиктивния сътрудник към евродепутата като “комисионна”, че го е назначил. Което, ако се докаже, ще потвърди тезата, че освен дребен шмекер, Дудука е крадец и рушветчия - все престъпления, застъпени в законодателството на ЕС и България.

Публично известен стана случаят, при който докато евродепутатът Бареков пътува със самолет от София до Франкфурт на път за сесията на ЕП в Страсбург, шофьорът му Николай Андреев пътува с автомобил от Брюксел до Франкфурт, за да посрещне шефа си на летището и да го закара до Страсбург. През цялото време в Страсбург Андреев е на разположение на боса си за да го закара до Щутгарт или Франкфурт и да го качи на самолет обратно за София. Разходите по това пътуване, и по още много подобни, се поемат от ЕП, даже някои са платени два пъти, например пътуването на евродепутата е възстановено, както и това на Андреев, тъй като евродепутатът е фактурирал пред ЕП и пътуването на шофьора. Така се оказва, че ЕП е платил двойно за пътя от Страсбург до Щутгарт и от Страсбург до Франкфурт, твърди разследването на Симон Милков.

Мащабите на разгула, сред който е живял Бареков в Брюксел са колосални, а цинизмът му на селско парвеню оставя читателя безмълвен. Той е изразявал претенции при всяко пристигане в или от София да бъде посрещнат с бутилка шампанско, което е отчитал като представителни разходи пред европарламента и си е осребрявал парите за масрафа. Но това не е всичко. Четирима от общо шестимата му мъжки секретарки - Николай Андреев, Цветан Спасов, Петър Пешев и Кирил Ангелов са работили в охранителната фирма на Андреев.

Нещо повече - пишман евродепутатът е използвал и четиримата „сътрудници“ като прислужници в дома си. Те извършват дейности като гледане на децата му, плащане на сметки, подготовка на багаж, пране, гладене, пазаруване и всякакви други къщни дейности, които никак не са присъщи за яки и здрави мъжаги, гаврят се запознати с битието му.

Докато юнаците въртели домашната работа в луксозния му палат в “Драгалевци”, то жените, назначени за негови сътруднички в Брюксел имали далеч по-приятни задължения, за които майката на децата му Мария Календерска не е ясно дали знае. Документите сочат, че той назначава и две дами за асистентки с неясни функции, предимно да го придружават до скъпите дестинации, които посещава с европарите. Почивки на Малдивите за сметка на европейските данъкоплатци, маскирани като работни посещения, не са рядкост за евродепутата. По думи на отлично запознати, Дудука си организирал отвратителни групови с€кс партита с родните пеперудки, където пиели скъпо шампанско, шмъркали и се чифтосвали на поразия. Понякога в оргиите се включвали шофьорите му и там вече не било ясно кой кого оножда под влияние на забранения бял прах.

За капак Бареков е имал още 6 сътрудници в София, но никъде не се появяват данни какво точно са работили и за какво са получавали заплатите си от ЕП. Последното назначение е на една дама – диетолог и масажист.

Повечето от тези лица са участвали в предизборна кампания в България, докато се водят на работа в Брюксел и получават заплати от ЕП. Така например счетоводителят на ПП ББЦ – Емил Кисьов „работи“ и като сътрудник на Бареков в България заедно със съпругата си Елка Андреева.

Ако теглим чертата лесно ще изчислим, че Дудука е разполагал с общо 12 “сътрудника”, които са вършили всичко друго, но не и стандартните си задължения, разписани в правилника на ЕП. Както казахме по-горе, заплатата на един съветник е 4 000 евро на месец. Така на всеки 30 дни този развратен и наркоманизиран хрантутник е струвал на европейския бюджет по 48 хил. евро, без да броим личната му колосална заплата. За една календарна година масрафът му се изчислява на 576 хил. евро. За целия му мандат пък са отишли 2,304 млн. евро, пресмятат брюкселските чиновници.

Както казахме - твърде е възможно по-голямата част от кеша да е бил връщан от сътрудниците към Бареков като знак на благодарност, че ги е уредил на сладка службица “на Запад”. Това би значело, че поне един милион евро са влезли в бездънните му джобове.

Не на последно място, съществуват сериозни съмнения и публично изразени твърдения, че Николай Бареков е участвал в схема за неправомерно усвояване на европейски средства, реализирана чрез организиране на привидни информационни кампании в България, нереални наеми на офиси на много високи цени, както и чрез отчитане на фиктивни мероприятия с ограничено или изцяло липсващо реално съдържание. Подобни действия съставляват нарушение на финансовите правила на Европейския съюз и обосновават търсене на съответната административна и наказателна отговорност.

В следващ материал по темата очаквайте ужасяващи разкрития с какви пари са купени палатът на Дудука в Драгалевци и луксозния му офис до хотел “Хемус” в София, както и през какви офшорки е въртял откраднатите пари и незаконния кеш на спонсорите-олигарси.

Източник: crimesbg.com