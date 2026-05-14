БЕЛЕЗНИЦИ! Арестуваха Миро Дзвера с дрога

Бившият мъж на фолк певицата Мария и настоящ тъпкач на Моника Валериева е задържан с дрога! Униформените спрели Мирослав Соколов, по-известен като Миро Дзвера в района на хотел “Маринела” в столичния квартал Лозенец, където се намира офисът му. При проверка в кръвта му е бил открит коктейл от наркотични вещества и логично на ръцете му щракнали белезници. Далавераджията е арестуван и отведен в Четвърто районно за да прекара нощта зад решетките, издадоха наши източници под пагон.

Дзвера придоби публична слава заради връзката си с Мара Отварачката, а краткият им брак бе белязан от серийни побои и изневери. Още докато беше омъжена за него фолк фурията му слагаше рога с настоящия си съпруг - босът на климатиците “Мицубиши” Теодор Петков, с когото миналото лято мина под венчило. Така звездата на лекия жанр се спаси от системното малтретиране и зверско домашно насилие, което преживя докато делеше един покрив с криминалния тип.

Последната клюка около Соколов реди, че той е заменил джукестата си бивша жена за сочното дупе на Моника Валериева, която бе на косъм от смъртта заради калпав силикон, инжектиран в задните й части. През декември м.г. тя пусна снимка от Ферарито му, в което се е настанила удобно, облечена в топъл дебел пуловер и зимен клин, потвърждавайки, че вече се е настанила в леглото на измамника.

Въпреки, че Миро Дзвера гради имидж на лихвар, запознати с делата му се кълнат, че той не е нищо повече от треторазряден далавераджиия, специализирал се в „щавенето“ на чужди застрахователи и точене на ДДС.

Схемата започнала да се пропуква, след като неотдавна негов приятел заявил, че докато обядвал в заведение близо до парламента, някой задигнал лъскавото му „Порше“. Този факт веднага усъмнил органите на реда, предвид че случката се е разиграла в т.нар. „Триъгълник на властта“, който се пази зорко. Едва ли някой автоджамбаз би поел риска да открадне скъпарското возило посред бял ден, при това точно в този район.

При извършената от криминалистите проверка станало ясно, че управител на дружеството собственик на въпросното возило, е именно Мирослав Соколов.

Освен откраднатият автомобил на фирмата му се водели още 3 абсолютно идентични като марка, цвят и модел автомобила. Станало ясно и че в системата на КАТ няма данни 3 от 4-те автомобила на Дзвера да са минавали на канал, още по-малко пък да са били внасяни в страната ни.

Така причината веднага излязла наяве – това са т.нар. коли-двойници. Участие в схемата с мнимото регистриране на луксозните возила разбира се имали и корумпирани ченгета, фалшификатори на документи от Пазарджик и района, както и собственик на модерна автокъща в южната част на столицата. Впоследствие всяка от колите-двойници, вече официално регистрирани с български табели и редовни родни документи за собственост, били застраховани в местни клонове на големи международни застрахователи.

Десетки автомобили, с някои от които се снима и Мара Отварачката, докато го раздаваше щастливо омъжена, са минавали по описаната схема. Луксозният живот на Дзвера обаче започнал да се пропуква, след като повярвал в незаменимостта си и започнал да се държи надменно и арогантно с околните. На всичкото отгоре самозабравилият се фалшификатор „запалил“ с пари свой близък – известен бизнесмен, който бил наясно със схемата. След като прецаканият баровец подшушнал каквото и където трябва, държавната машина в лицето на ГДБОП се задействала.

По ирония на съдбата, вместо за тежките си престъпления и крупни измами, Мирослав Соколов попадна зад решетките заради страстта към забранени вещества, под чието влияние редовно пребива вип парцалесите, които му смучат незаконните пари, коментираха ченгета, участвали в ареста му.

