Двама задържани за измами с бързи кредити в Шумен

Двама мъже - 28‑годишният Ивайло С. и 33‑годишният Ивайло Д. - бяха задържани за до 72 часа във връзка с разследване за измами с бързи кредити в Шумен.

Според прокуратурата двамата са използвали чужди лични данни, за да кандидатстват онлайн за кредити, като са подвеждали служители на финансови дружества и са получавали одобрение само чрез изпращане на имена и ЕГН по електронна поща. Щетите към момента възлизат на 600 лева, преведени по банкови сметки, посочени от обвиняемите.

Ивайло С., който е в изпитателен срок за шофиране след употреба на наркотици, е обвинен в продължавано престъпление с цел имотна облага и причиняване на вреди на две кредитни компании. Ивайло Д., който е реабилитиран, е разследван за въвеждане в заблуждение и получаване на кредит чрез неверни данни, без да посещава офисите на фирмите.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата, като се събират доказателства за по-широка престъпна схема и евентуално участие на други лица. Предстои прокуратурата да поиска от съда най‑тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража".