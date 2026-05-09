Гледайте на живо: Парадът на Червения площад в Москва (видео)

Русия отбеляза 81 години от края на Втората световна война с военен парад на Червения площад в Москва. Тази година церемонията минава при изключителни мерки за сигурност заради опасения от украински атаки с дронове. За пръв път от близо 20 години има пълна липса на сухопътна техника.

От руското министерство на отбраната заявиха, че колоната с бойни машини няма да участва "заради текущата оперативна ситуация". Пред Кремъл няма да видим балистични ракети, артилерийски и ПВО системи, танкове и дори бронетранспортьори. Церемонията обаче ще включва въздушна част.

Още в дните преди парада руските власти ограничиха мобилния интернет в Москва и временно затвориха летищата в столицата. В централните части на града са разположени контролно-пропускателни пунктове, а по сградите около Кремъл има снайперисти и въоръжени екипи.

Опасенията на Москва не са случайни. Само дни преди церемонията украински дрон удари жилищна сграда на няколко километра от Кремъл. През последните месеци Киев многократно демонстрира способност да преодолява руската противовъздушна отбрана около столицата.

Кремъл обяви едностранно примирие с Украйна за 8 и 9 май и предупреди за "масивен ракетен удар" по центъра на Киев при негово нарушаване. Украинският президент Володимир Зеленски първоначално отхвърли предложението и го определи като опит за защита на парада от атаки с дронове. Украинският президент дори намекна за удар по руската столица, а Русия обяви, че в такъв случай ще предприеме масиран отговор срещу Киев.

В последствие Володимир Зеленски потвърди тридневното примирие във войната с Русия като част от усилията на САЩ за преговори за прекратяване на продължаващия повече от четири години конфликт. Той издаде указ позволяващ провеждането на руския военен парад за Деня на победата и гарантира, че няма да бъдат насочвани оръжия срещу Червения площад.

Според информации на европейски разузнавателни служби Кремъл е засилил драстично и личната охрана на руския президент Владимир Путин.

За разлика от миналогодишния юбилеен парад за 80 години от края на войната, когато в Москва присъстваха близо 30 световни лидери, тази година международното участие е значително по-ограничено. Сред малкото потвърдени гости са беларуският президент Александър Лукашенко, президентът на Лаос Тхонглун Сисулит и малайзийският крал Султан Ибрахим.

След разпада на СССР военните паради изчезнаха от Москва. Те бяха възобновени от президента Владимир Путин през 2008 г. и оттогава насам винаги са включвали танкове, балистични ракети и образци от най-добрата и съвременна руска бойна техника.

През последните години мащабът на парада се променяше според обстановката. Пандемията от COVID-19 не попречи на Москва да отбележи 9 май през 2020 г., но тогава бе проведено само въздушно шествие без сухопътна техника и войници. Тогава шествието бе изтеглено за 24 юни, поради съобразяване с правилата против пандемията. Така в началото на лятото пред Кремъл преминаха и военните части, последвани от бойните машини.

През 2021 г. в парада участваха над 12 000 военнослужещи, повече от 190 единици техника и 76 самолета и хеликоптера.

След началото на войната на Русия срещу Украйна, военният парад измени своята форма. През 2022 година над Червения площад не летяха самолети. През 2023 година по него не преминаха танкове и бронирани машини, а само можещите да носят ядрено оръжие ракети "Искандер-М" и "Ярс". Подобна бе ситуацията и през 2024 година. Тогава обаче на Червения площад бе показана и пленена натовска техника.

През 2025 г. парадът бе най-мащабният от началото на десетилетието, отбелязвайки 80-годишнината от края на Втората световна война.

