18-месечната дъщеричка на загиналия пилот Венцислав Дункин има нужда от помощ след инсулт Малката Анастасия води тежка битка за своето възстановяване https://crimes.bg/vodeshha-tema/18-mesechnata-dashterichka-na-zaginaliya-pilot-vencislav-dunkin-ima-nuzhda-ot-pomosht-sled-insult-6/197992 Crimes.bg

1,5-годишната дъщеричка на загиналия пилот Венцислав Дункин се бори за здраве и пълноценен живот, стана ясно от публикация на МО в социалната мрежа.

Летецът от 12-а авиационна база в Долна Митрополия капитан Венцислав Дункин, както и колегата му подполковник Петко Димитров, загинаха на 13 септември тази година, след като самолетът им се разби при подготовка за демонстрационен полет край Граф Игнатиево.

Анастасия Дункина е дъщеря на покойния пилот и на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка - за здравето на собственото си дете.

Информационният център на Министерството на отбраната обяви, че подкрепя благотворителната кампания "Надежда за Анастасия" и призовава към съпричастност.

Малкото момиченце, което дойде на този свят след смъртта на баща си, води тежка битка за своето възстановяване след претърпян мозъчен инсулт. За успешното ѝ лечение е необходима продължителна специализирана рехабилитация.

"Всеки жест на подкрепа е шанс за едно дете да се усмихва, да играе и да расте пълноценно. Призоваваме всички, които имат възможност, да се присъединят към инициативата и да подкрепят каузата. Да покажем, че силата на българската военна общност е не само в службата, но и в човечността, съпричастността и взаимната подкрепа. Заедно можем да дадем на Анастасия най-ценния подарък - надежда за пълноценно детство и достойно бъдеще", апелираха от Министерството на отбраната.

Дарителската кампания продължава до 1 септември 2026 г.

Можете да помогнете на Анастасия чрез банковата сметка на Сдружението на жените военнослужещи:

Банка: ОББ АД Обединена Българска банка (България) ЕАД

IBAN: BG21UBBS81551016949210

BIC: UBBSBGSF

ВАЛУТА: EUR

Титуляр на сметката: Сдружение на жените военнослужещи

Основание за плащане: Дарение за лечението на Анастасия Дункина

Източник: dir.bg