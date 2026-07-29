18-месечната дъщеричка на загиналия пилот Венцислав Дункин има нужда от помощ след инсулт

1,5-годишната дъщеричка на загиналия пилот Венцислав Дункин се бори за здраве и пълноценен живот, стана ясно от публикация на МО в социалната мрежа.
Летецът от 12-а авиационна база в Долна Митрополия капитан Венцислав Дункин, както и колегата му подполковник Петко Димитров, загинаха на 13 септември тази година, след като самолетът им се разби при подготовка за демонстрационен полет край Граф Игнатиево.
Анастасия Дункина е дъщеря на покойния пилот и на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка - за здравето на собственото си дете.
Информационният център на Министерството на отбраната обяви, че подкрепя благотворителната кампания "Надежда за Анастасия" и призовава към съпричастност.
Малкото момиченце, което дойде на този свят след смъртта на баща си, води тежка битка за своето възстановяване след претърпян мозъчен инсулт. За успешното ѝ лечение е необходима продължителна специализирана рехабилитация.
"Всеки жест на подкрепа е шанс за едно дете да се усмихва, да играе и да расте пълноценно. Призоваваме всички, които имат възможност, да се присъединят към инициативата и да подкрепят каузата. Да покажем, че силата на българската военна общност е не само в службата, но и в човечността, съпричастността и взаимната подкрепа. Заедно можем да дадем на Анастасия най-ценния подарък - надежда за пълноценно детство и достойно бъдеще", апелираха от Министерството на отбраната.
Дарителската кампания продължава до 1 септември 2026 г.
Можете да помогнете на Анастасия чрез банковата сметка на Сдружението на жените военнослужещи:
Банка: ОББ АД Обединена Българска банка (България) ЕАД
IBAN: BG21UBBS81551016949210
BIC: UBBSBGSF
ВАЛУТА: EUR
Титуляр на сметката: Сдружение на жените военнослужещи
Основание за плащане: Дарение за лечението на Анастасия Дункина
Източник: dir.bg