Иво Аръков спал в хотели за 4000 евро

Актьорът Иво Аръков се оказа в центъра на грандиозен скандал, след като справка в системата ИСУН разкри, че личният му хонорар за европейско турне възлиза на над 95 000 евро. Проектът, финансиран със средства от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) чрез Национален фонд „Култура“, е на обща стойност близо 400 000 евро. Сумата покрива музикално турне за албума „Glory“, създаването на песента „Rock Star“ и филма „Изолация“. Въпреки огромното финансиране, концертите в Европа се оказаха пълен провал – репортажи на БНТ показват обидно малко публика, като в Париж на шоуто са присъствали едва 7 души.

Докато за всеки едночасов спектакъл Аръков прибира по 10 000 евро хонорар, отчетът му разкрива шокиращо разточителство с държавни пари. Актьорът е отсядал в ултралуксозни хотели, плащайки по 2241 евро на нощ в Будапеща и рекордните 4151 евро във Финландия. Скандален е и фактът, че е ползвал скъп хотел в София за 1344 евро, вместо да спи в собственото си дизайнерско жилище в „Малинова долина“. В Букурещ са отчетени и сметки от нощни пиано барове за по 500 евро на вечер, докато интересът към изявите му навсякъде е „мижав“.

Заради съмнителните разходи и липсата на реална публика, Министерството на културата започна проверка на проектите. Според източници по всяка вероятност ще бъдат открити редица нередности в отчетите на актьора от Белослав. Очаква се проверката да принуди Иво Аръков да върне голяма част от усвоените европейски милиони за неуспешното си музикално и филмово поприще. Случаят предизвика вълна от недоволство заради начина, по който се разходват средствата за култура в България.

