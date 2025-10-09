ЕК предяви иск срещу България в съда заради командироването на шофьори https://crimes.bg/po-sveta/ek-predyavi-isk-sreshtu-balgariya-v-sada-zaradi-komandirovaneto-na-shofyori/174611 Crimes.bg

Освен това България не е транспонирала правилно в националното си законодателство директивата относно борбата със сексуалното насилие и експлоатация на деца, както и с детската порнография.

Европейската комисия предявява иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за това, че не е транспонирала изцяло в националното си законодателство правилата на ЕС относно командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.

Комисията припомня, че с директивата се въвеждат специални правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт. Крайният срок за транспониране на директивата беше 2 февруари 2022 г. България и Португалия са единствените държави членки, които все още не са я транспонирали.

Европейската комисия намира, че усилията на властите досега са недостатъчни и поради това сезира Съда с искане за налагане на финансови санкции.

Комисията изпрати също така мотивирано становище на България за това, че не е транспонирала правилно в националното си законодателство директивата относно борбата със сексуалното насилие и експлоатация на деца, както и с детската порнография.

България получава и две уведомителни писма от Брюксел.

Едното е затова, че не е представила своя доклад относно прилагането на член 5 от Директива (ЕС) 2019/944, която установява общи правила за вътрешния пазар на електроенергия в рамките на ЕС.

Както и че не е транспонирала правилно разпоредбите на Директивата за огнестрелните оръжия, която определя общи минимални стандарти за придобиването, притежаването и търговския обмен на огнестрелни оръжия за граждански цели, например за спортна стрелба и лов. | БГНЕС