Орбан: Унгария не може да бъде изнудвана от Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви във видеообръщение в профила си във „Фейсбук“, че страната му не може да бъде изнудвана или заплашвана от украинските власти.

Според Орбан, украинският президент Володимир Зеленски „вчера отново се е застъпил за петролна блокада“. Премиерът добавя, че украинските власти „не позволяват на унгарските правителствени експерти да приближат тръбопровода „Дружба“ и това нежелание „е равно на признание и те продължават да изнудват Унгария“.

„Зеленски народно застрашава енергийната сигурност на Унгария, защото иска да помогне за идването на власт в нея на проукраинско правителство“, обяви Орбан.

Той подчерта, че унгарците са миролюбив народ: „Не се стремим към конфликт с когото и да е, но винаги ще се защитим. В ситуация като тази трябва да защитим Унгария. Нека покажем на президента Зеленски, че Унгария не може да бъде изнудвана и че не си струва да заплашва страната“.

