Роберта Мецола за Euronews България: Сигурността, цените и мирът в Украйна са ключови приоритети за Европа

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола посочи сигурността на гражданите, справянето с високите цени и постигането на справедлив мир в Украйна като трите основни приоритета пред Европейския съюз. Това заяви тя в ексклузивно интервю за предаването „Станция Европейски съюз" по Euronews България.

Тя подчерта, че всяко решение за прекратяване на войната трябва да включва самата Украйна. „Нищо за Украйна без Украйна", заяви Мецола и допълни, че ЕС ще продължи да оказва финансова, икономическа и политическа подкрепа на Киев, както и да работи за бъдещото му членство в Съюза.

Председателя на ЕП акцентира и върху необходимостта Европа да засили отбранителната си готовност и стратегическа автономност, за да може да реагира на новите заплахи. По думите на Мецола Европа се намира в период на сериозни геополитически предизвикателства - от войната в Украйна до нестабилността в Близкия изток. Според нея европейските граждани очакват институциите да гарантират тяхната сигурност и икономическа стабилност.

В края на интервюто Мецола призова българските граждани да участват активно в изборите: „Излезте и гласувайте."

Цялото интервю с председателя на ЕП Роберта Мецола може да гледате в най-новото издание на „Станция Европейски съюз" по Euronews България с водещ Ирина Иванова и продуцент Ана Михайлова. Предаването се излъчва всяка неделя от 10:00 часа.