Явор Бахаров за 6-и път отърва затвора Популярният актьор се размина без обвинения за откритите саксии с марихуана в къщата си в Долна Диканя – не бил единствен собственик https://crimes.bg/kriminalno/yavor-baharov-za-6-i-pat-otarva-zatvora-3/197703 Crimes.bg

Популярният актьор Явор Бахаров за шести път отърва решетките, след като ченгетата от Перник откриха саксии с канабис и марихуана при спецакция в къщата му в село Долна Диканя. Ченгетата нахлуха в имота на 18 юли след поредица от сигнали за силна музика и миризма на дрога, подадени от пенсиониран МВР служител. Полицията закопча 41-годишния актьор пред очите на неговата бременна половинка Рая Пеева, която крещяла по време на самия арест.

Въпреки намерената нарконаходка, Районната прокуратура в Перник бързо освободи Явор Бахаров след 24-часов престой в ареста, без да му повдига обвинения. Защитата в лицето на адвокат Любомир Таков обясни, че имотът има няколко собственици и клиентът му е дал показания само като свидетел. Разследващите все още запазват мълчание дали са разпитвали за марихуаната неговия брат Захари Бахаров, който също ползва семейната къща в пернишкото село.

Очаква се делото за дрогата да приключи без присъда, повтаряйки сценария от предишните криминални изцепки на актьора. Явор Бахаров вече се размина само с глоба за марихуана през 2022 г., получи условна присъда за шофиране пиян и надрусан в Банско през 2020 г., бе съден за хулиганство в Созопол през 2011 г. и остана без кола след отказ за тест край Велико Търново през 2023 г.

Източник: Уикенд