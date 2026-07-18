За идиотите в телевизора и пред него…

Седя пред телевизора. Пускат интересен филм. Почти веднага започва реклама. На екрана поредното семейство с дебилни лица е във възторг от евтино безалкохолно, или ипотека с прекомерни лихви. Мисля си: наистина ли някой вярва, че този прах за пране ще накара децата ми да скачат от радост? Наистина ли някой ще купи тези глупости?

Знам, че не съм сам. Интернет е пълен с хора, които задават един и същ въпрос. Защо във всички реклами, ако показват семейство, то винаги е семейство от пълни идиоти?

Започнах да търся отговор. И го намерих. Оказа се ужасно прост. Рекламата наистина е насочена към идиоти. Това не е шега или преувеличение.

Ако сте интелигентен човек, вече знаете от какво имате нужда.

Няма да купите продукта, само защото една глупава реклама го хвали. Но ако сте човек с ниско критично мислене, ще повярвате, че спешно се нуждаете от заем с един процент лихва на ден. Няма да осъзнаете, че това всъщност е 365 процента годишна лихва. Ще вземете парите и ще се заробите. Хората вземат назаем пари, които не им трябват, за да купуват вещи, от които не се нуждаят. А рекламата ги насърчава да го правят.

И знаете ли кое е страшното? Това РАБОТИ! В противен случай рекламодателите нямаше да харчат толкова много пари за това. Но го правят. И харчат все повече и повече.

Според статистиката, рекламният пазар е нараснал с 28% през първата половина на 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г. Онлайн рекламата е показала най-голям ръст. Междувременно, броят на марките, рекламирани по частните телевизии нараства. Но големите играчи са започнали да инвестират още повече. Пазарът сега зависи от няколко големи банки и онлайн платформи. Както един експерт е казал: „Чувстваме се, сякаш сме родени, за да вземем заем и бързо да го похарчим на онлайн платформи за търговия.“

Създателите на тези реклами познават целевата си аудитория. Те знаят, че техните потребители не знаят как да изчисляват лихвата. Те не разбират разликата между висококачествен продукт и евтин. Проучване на център за изследване на общественото мнение потвърждава, че почти половината от българите не могат правилно да изчислят лихвата по заема. За това експлоатират тази глупост. Печелят милиарди от нея. Не ги интересува, че превръщат телевизиите в бунище. Печалбата е техен приоритет.

Чета коментарите във форумите.

Хората пишат, че едно нормално семейство не би се изложило на публичен подигравка. Прави са. Рекламата ни показва персонажи, които се държат като клоуни. Това се прави нарочно. За да може обикновения зрител, гледайки ги, да се чувства умен. Мислейки си:” Не съм толкова глупав, колкото тези хора на екрана, така че… определено ще купя този продукт.”

Тази техника действа на подсъзнателно ниво. Отвратителна е. Унижава едни и заблуждава други. В резултат на това имаме общество, в което хората, или са раздразнени и изключват звука по време на реклами, или се хващат на тази евтина манипулация и купуват нещо, от което не се нуждаят.

Телевизията, някога прозорец към света, се е превърнала в рекламен център за евтини стоки, използващ примитевни тактики. Според статистиката, възрастните прекарват средно по 4 часа и 4 минути на ден пред екраните си. Ние гледаме този цирк по четири часа на ден. И го толерираме.

Някои сменят канала или влизат онлайн. Но проблемът е, че интернет не е по-добър. Рекламата там е още по-натрапчива. Тя ви дебне. Знае какво сте търсили вчера и ви показва същото днес. 84% от хората забелязват, че онлайн рекламата е съобразена с техните интереси. 33% гледат на това положително, защото им помага да намерят това, от което се нуждаят, по-бързо. Останалите се чувстват като жертви на дигитално следене.

Собствениците на телевизори с фърмуер YaOS на Yandex се оплакват, че рекламите продължават да се показват дори за тези с платен абонамент.

Невъзможно е да ги изключите. Хората се чувстват измамени. Платили сте пари, но получават същия рекламен буламач. И ето какво осъзнаваме, гледайки всичко това: Вината е наша. Позволяваме на рекламодателите да се отнасят с нас като с идиоти. Не се оплакваме. Не изискваме качествено съдържание. Просто ги търпим и сменяме канала. Те свикват с нашето търпение. Вече вграждат реклами в телевизорите, които не могат да бъдат изключени.

Можем да се оплакваме колкото си искаме, за предпочитане - на арменския поп!.

Светослав Атаджанов