Митничари задържаха над 2 кг контрабандни сребърни бижута на „Капитан Андреево“

Митнически служители на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" задържаха над два килограма контрабандни сребърни бижута при проверка на влизащ от Турция у нас автобус вчера, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници" в Свиленград.

Автобусът пътувал за Украйна. В зоната за митнически контрол водачът и пътниците заявили, че не пренасят стоки, подлежащи на деклариране. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия е извършен личен преглед на една от пътничките в автобуса. В дамската ѝ чанта са открити осем пакета с ювелирни изделия от бял метал в търговски количества. Извършената експертиза от вещо лице установява, че изделията са изработени от сребро проба 925, с общо тегло 2025 грама на стойност 5062,50 евро.

Сребърните изделия са задържани, а на нарушителката - украинска гражданка, е съставен акт за административно нарушение.

Предходният случай със задържането на сребро в голямо количество на пункта бе на 3 февруари, когато на различни места в товарен автомобил с цигари от Сърбия за Турция бяха открити 192 грама златни пръстени и 13 килограма сребро - употребявани изделия и гранули.