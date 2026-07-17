Откриха 20 пистолета в турски автобус на границата

Гранични полицаи задържаха на ГКПП „Капитан Андреево“ чужди граждани, опитали да внесат в страната 20 бойни пистолета, съобщиха от пресцентъра на МВР.

На 15 юли на пункта за влизане в страната униформените селектирали за проверка автобус с турска регистрация, превозващ пътници от Турция до Полша. Преди паспортния контрол двама чужденци оставили две кожени раници в кош за боклук, намиращ се до входа на автобусния терминал. Граничните полицаи незабавно ги задържали, а в раниците открили 20 бойни пистолета.

При проверка на автобуса, извършена съвместно с митнически служители, е установено наличието на тайник със значителни размери, който в момента на извършване на проверката е бил празен. За открития тайник е наложена принудителна административна мярка за временно спиране от движение на превозното средство и е отнето свидетелството за регистрация и регистрационните номера.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково. Двамата чужди граждани са привлечени в качеството на обвиняеми за контрабанда на огнестрелно оръжие.

trud.bg