Ударна акция за купуване на гласове: 12 000 евро и списъци с имена открити у двама мъже

Двама мъже бяха задържани при полицейска операция в Търговище след сигнал за организирано купуване на гласове.

Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

По информация на МВР служителите са реагирали незабавно на сигнала и са извършили обиск на посочените лица.

У единия от тях са намерени близо 12 000 евро, скрити в пояс по тялото. Открити са и списъци с имена, които ще бъдат анализирани в рамките на започналото досъдебно производство.

Кандев подчертава, че независимо от опитите за използване на нови схеми и методи, извършителите на изборни престъпления няма да успеят да заблудят органите на МВР. По думите му действията срещу купуването на гласове продължават с повишен контрол.

trud.bg
 
