Кметът на Трънчовица проиграл на комар нивите на съселяните си

Селският кмет Милан Драганов се оказа в епицентъра на грандиозен скандал с мащабни имотни измами в плевенското село Трънчовица. Въпреки че по десетките случаи вече се водят дела в Районния съд в Левски и управникът е признат за виновен, той все още не е арестуван и управлява. Милан Драганов заема поста от 2018 година, като наскоро е изключен от партията на Бойко Борисов заради криминални деяния. Престъпната схема стартира през 2022 година с изготвянето на фалшиво пълномощно за продажба на 60 декара ниви на Павел Кочумов. Кметът използвал правото си да заверява подписи, а документите предал на нотариус Христо Кулев.

Пострадалият Павел Кочумов разкрива, че след подаден сигнал кметът го умолявал за оттегляне срещу обещание за други земи. В периода 2022-2025 година Милан Драганов заграбил и разпродал над 800 декара земи на съселяни с фалшиви документи, прибирайки комисиони. Спечелените над 500 000 лева управникът профукал изцяло на комар. Поради хазартни дългове кметът прехвърлил 15 декара на болен жител на издирващи го мутри. Милан Драганов дори заплашил да наръга с нож местен човек, за да изтегли жалбата си за откраднати лозя.

Районната прокуратура в Плевен обвини Милан Драганов в съставяне на неистински документи и иска неговото отстраняване. Самият кмет наглее и отрича вината, докато жителите внесоха искане в Общинския съвет в град Левски за местен референдум за предсрочно прекратяване на неговите пълномощия.

