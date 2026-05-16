Шокиращ разказ на режисьора и богослов Васил Жечев: Ивайло Калушев изнасили мой съученик на един таван!

Режисьорът и богослов Васил Жечев направи шокиращи разкрития, които връщат разследването срещу покойния Ивайло Калушев в начална фаза. Творецът разказа за свой красив съученик от провинцията, с когото заедно били приети да следват в София. Момчето изчезнало неочаквано от Студентски град и заживяло в безплатна таванска квартира на софийската улица „Граф Игнатиев“. Таванът бил нает от Ивайло Калушев, който събирал около себе си тайнствена компания за вземане на наркотични гъби, джойнт и провеждане на опасни окултни ритуали.

Един ден съученикът на Васил Жечев се появил в Студентски град напълно обезумял, в безпомощно състояние и със скъсани гайки на дънките отзад. Жертвата отказала да сподели какво се е случило на тавана и веднага напуснала столицата. Месеци по-късно Васил Жечев потърсил информация за своя приятел от Ивайло Калушев, но соченият за насилник го фиксирал студено като змия и цинично попитал дали момчето изобщо е още живо.

Истината за бруталното престъпление станала ясна по-късно чрез разговор между майките на двамата съученици. Жената споделила, че синът ѝ е бил жестоко изнасилен от Ивайло Калушев и неговата компания, поради което избягал в родния си град. Вследствие на преживения ужас и бруталното сексуално насилие на тавана, пострадалият младеж е развил тежка шизофрения и днес е психически болен.

Източник: Уикенд