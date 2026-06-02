Прокурорският син от Перник плащал 5000 евро на месец, за да не го арестуват Рушветите минавали през бившия полицай Жоро Тъпото и стигали до зам.-директор в ГДНП https://crimes.bg/kriminalno/prokurorskiyat-sin-ot-pernik-plashtal-5000-evro-na-mesec-za-da-ne-go-arestuvat-3/193519 Crimes.bg

Прокурорският син от Перник Васил Михайлов, който бе арестуван при спецакция на ГДБОП в софийския квартал „Свобода“, е настанен в Централния софийски затвор. Според разкрития на адвокат Зорница Костова и вътрешния министър Иван Демерджиев, 22-годишният рецидивист се е укривал успешно в продължение на 11 месеца благодарение на корупционен чадър от служители на МВР. Разследването сочи, че влиятелното му семейство е плащало месечен рушвет в размер на 5000 евро, за да симулира отдел „Издирване“ в ГДНП активна дейност.

В схемата по покровителството първоначално е участвал отстраненият директор на полицията в Перник Милчо Милчев, а сигурността му е била обезпечавана от патрули на Второ РПУ с полицаите Кюркчиев, Лумбаров и Попов. Служителите са били вербувани от чичото на беглеца, който е финансирал цялото укриване. След кратка почивка в Северна Гърция през август 2025 г., Васил Михайлов се е завърнал у нас чрез посредничеството на полицейския началник Йордан Данов, сключил „договор“ за доходоносен месечен абонамент с корумпираните столични къртици в ГДНП.

Месечната такса от 5000 евро е преминавала през бившия полицай и настоящ лихвар Георги В., известен с прозвището Жоро Тъпото. Подкупите са достигали до зам.-директор в ГДНП, който е споделял оперативна информация чрез криптирано приложение от чужд телефон. Бащата на арестувания рецидивист, Бисер Михайлов, е прокурор и неофициален шеф на Окръжната прокуратура в Перник, но въпреки семейното влияние, министър Иван Демерджиев обеща пълно прочистване на замесените полицаи от системата.

Източник: Уикенд