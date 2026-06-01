Стефан Бакалов: Митниците засичат ръст на наркотични пратки за непълнолетни

Нараства броят на пратките с наркотични вещества, поръчвани онлайн и предназначени за деца и тийнейджъри. Това заяви заместник-председателят на Агенция "Митници" Стефан Бакалов пред БНТ.

По думите му митническите служители продължават да насочват усилията си към ограничаване на разпространението на наркотици сред младите хора. "Особено притеснителни са случаите на продукти, привлекателни за деца, като бонбони, близалки и вейпове, съдържащи наркотични вещества", допълни той.

Бакалов посочи, че в интернет се предлагат близалки с опиати на цени между 100 и 300 евро. Той предупреди и за нарастващата заплаха от синтетичните опиоиди, които могат да бъдат смъртоносни дори в минимални количества.

Според него през последните две години фентанилът е затвърдил присъствието си на пазара в България и Европейския съюз.

https://www.focus-news.net/