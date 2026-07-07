Мъж с работеща бензинова резачка подгони софиянец в Безден

Четири тежки криминални случая са регистрирани в Софийска област през изминалия уикенд, съобщиха от МВР.

Най-фрапиращият инцидент е станал около 18:30 часа на 4 юли в центъра на село Безден. Жител на София подал сигнал в полицията, че е бил подгонен и заплашен от мъж с работеща бензинова резачка. Малко по-късно служители на Районното управление в Костинброд установили и задържали извършителя. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство.

Същата нощ, около 3:00 часа, в Районното управление в Сливница бил получен сигнал за домашно насилие. На адрес в града полицаите открили жена с хематом в областта на слепоочието. Партньорът ѝ е задържан за срок до 24 часа, а впоследствие е привлечен като обвиняем. След приключване на първоначалните действия по разследването прокуратурата е удължила задържането му до 72 часа.

Около 20:20 часа на 4 юли полицията в Своге реагирала на сигнал за жесток побой в село Луково. Пострадалият мъж е транспортиран в болница с тежка травма - пробито око. След бързи оперативно-издирвателни действия е задържан 30-годишен криминално проявен софиянец. По случая е образувано досъдебно производство.

По-късно същата вечер, около 21:15 часа, в полицейския участък в Боровец постъпил сигнал за мъж в безпомощно състояние пред заведение в село Радуил. Потърпевшият разказал, че след възникнал скандал непознат му нанесъл удар с юмрук в лицето, при който са му избити четири зъба. На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.