Арестуваните с 300 евро подкуп данъчни събирали такса „абонамент“ от магазинери и дюнерджии Дребните търговци в Созопол и в Черноморец плащали по 1000 евро на сезон, за да работят на спокойствие https://crimes.bg/kriminalno/arestuvanite-s-300-evro-podkup-danachni-sabirali-taksa-abonament-ot-magazineri-i-dyunerdzhii-3/197820 Crimes.bg

Данъчните инспектори Николай Николов и Панайот Коюндерлиев бяха арестувани в Черноморец, след като взеха подкуп от 300 евро от търговеца Ивайло Янчев. Според местни бизнесмени служителите на НАП от години събирали редовна такса абонамент от 1000 евро за летния сезон от магазини и дюнерджийници в Созопол и Поморие. Въпреки записа със скрита камера, Окръжният съд в Бургас пусна обвиняемите под домашен арест с електронни гривни заради чистото им съдебно минало.

Шефката на Дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова се разграничи от арестуваните и ги отстрани от длъжност, макар че малко преди акцията лично предвождаше техни проверки по Южното Черноморие. Данъчните инспектори констатирали тежки нарушения и укриване на данъци в хитовия плажен бар „Хайп“ на бившия областен управител Николай Пехливанов. В същото време запечатване грози и фолк дискотеката „Калипсо“ в Созопол, собственост на Борислав Минев.

Поради разкритите схеми се подозира връзка между арестите на данъчните и действията им срещу оборотните нощни заведения. До ареста се стигнало, след като търговецът Янчев подал сигнал в полицията заради поискан рушвет за спестяване на санкция при липса в касата. Бизнесът в района твърди, че изнудването за пари се е случвало директно, докато големите данъчни нарушители на морето са били систематично подминавани.

Източник: Уикенд