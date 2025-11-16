ИНЦИДЕНТИ

Спасиха четирите деца, качили се на изоставена сграда в столицата

https://crimes.bg/inczidenti/spasiha-chetirite-deca-kachili-se-na-izostavena-sgrada-v-stolicata/177715 Crimes.bg
Lacho
21
Спасиха четирите деца, качили се на изоставена сграда в столицата
Lacho
21

Екип на пожарната е успял да спаси децата, покатерили се на изоставена сграда на 

кръстовището на улиците "Любляна"  и "Никола Петков" в столичния квартал "Овча купел", пише NOVA.

Децата са в добро състояние и са предадени на родителите си, които ще платят глобите. 

По данни на МВР става въпрос за 2 момичета и 2 момчета. По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г.

Сигналът е получен около 15:40 часа в 6 РПУ. Децата се качили на покрива на сградата за селфи, но ги хванало страх и сами се обадили за помощ.

https://www.focus-news.net/

Тагове:
Още от ИНЦИДЕНТИ

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.