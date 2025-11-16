Екип на пожарната е успял да спаси децата, покатерили се на изоставена сграда на
кръстовището на улиците "Любляна" и "Никола Петков" в столичния квартал "Овча купел", пише NOVA.
Децата са в добро състояние и са предадени на родителите си, които ще платят глобите.
По данни на МВР става въпрос за 2 момичета и 2 момчета. По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г.
Сигналът е получен около 15:40 часа в 6 РПУ. Децата се качили на покрива на сградата за селфи, но ги хванало страх и сами се обадили за помощ.
Спасиха четирите деца, качили се на изоставена сграда в столицата
