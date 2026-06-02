Разрушените плочки пред Ларгото: На какво се дължи окаяната визия в Триъгълника на властта?

Повече от половин година плочките около стъклените куполи на Ларгото в столицата се рушат. Според историка Тодор Чобанов причината е строителен проблем и свръхексплоатация.

„Проектът за Ларгото беше започнат от Столична община във връзка с разширяването на метросистемата на нашия град. Знаете, че това е едно уникално за България място с пресичане на две много големи метролинии и съответно две големи станции една върху друга. В тази връзка и наличието на много сериозни археологически наслагвания тук в зоната се взе решение още преди 15-16 години да се изгради един такъв културен комплекс, за да може да се предостави на софиянци и на всички гости на града намереното тук в зоната на двете метростанции. Така се роди идеята за този комплекс", обясни историкът Тодор Чобанов.

По думите му още тогава е станало ясно, че има проблем с начина, по който е проектирана ситуацията с отводняването на кота нула.

„Това, което виждаме като три купола, е опасано от една отводнителна система. Това са едни корита, през които водата се оттича в канализацията и те са направени с това покритие, което виждаме, че е счупено. Тъй като проектантът не съобрази, той направи пластмасови крепежни елементи. Те се разрушават много по-бързо с времето", посочи Чобанов.

Според него още архитект Здравков като главен архитект на София е изработил няколко варианта за нова изцяло стоманена конструкция, която да поеме цялото натоварване.

„Проблемът не е сложен, не е скъп, но за решаването му трябва воля. Просто трябва заместник-кметът по строителството на София да възложи на съответната фирма с обществена поръчка да изработи и монтира новата система за покриване на тези канали, които са направени тук на площада. Говорим за няколко стотин линейни метра шахти и инсталации. Говорим за порядъка на 200 000 евро - нищо съществено за бюджета на Столична община", смята историкът.

Той подчерта, че това не е проблем за Музея за история на София.

„Искам да подчертая, че противно на някои коментари, това не е проблем за Музея за история на София. Това е строителен въпрос", каза Чобанов.

А най-притеснени от състоянието на настилката са родителите.

„Дори съм им казал, като минават под куполите, да внимават, че ме е страх да няма падащи предмети. Ужасно е състоянието. Точно загледах, че плочките са в окаяно състояние и то не само те, а самият ни център. Всички европейски столици съм обиколил и това не е център на такава. Може да видите и „Света Неделя", ужасно е", каза Ивайло Какаров.

„Децата, ако се спънат, могат да се наранят. За „Евровизия" трябва да имаме по-добра визия на града", коментира Димитричка Георгиева.

В писмена позиция до bTV от Министерството на културата отговориха, че от септември 2018 г. Античен комплекс „Сердика" е предоставен безвъзмездно на Столична община, за което е подписан приемателно-предавателен протокол.

„Според подписания договор общината се задължава да осигурява необходимите средства за управлението и поддържането на обекта, да осигури за своя сметка денонощна охрана, видеонаблюдение и да предприема необходимите действия за отстраняване на констатирани недостатъци и повреди след изтичането на гаранционните срокове", посочиха от Министерството на културата.

Историкът е категоричен, че решението е лесно, и показва откъде идва проблемът.

„Стоманените капаци са вечни, на тях няма какво да им се счупи. Проблемът е в пластмасовите пънчета отдолу. И като отскочиш 50 пъти на плочката, тя се счупва. Не е предвидено да носи такъв натиск", каза Чобанов.

По думите му в зоната има много вибрации и никой не е предвиждал толкова голямо натоварване.

„Минават най-различни съоръжения, в зоната има много вибрации. Никой не е предвиждал толкова голямо натоварване тук - да се минава непрекъснато между куполите, да се минава с велосипеди, включително около тях. Тук, в зоната на площада, влиза и тежка техника, когато се монтират коледно-новогодишни украси, когато се монтира сцена или нещо друго. И всичко това води до натиск и стрес върху конструкцията, който е много по-голям от предвиденото", посочи историкът.

„Затова трябва да се изработи аналогична система, но изцяло от стомана, която да може да понесе по-големи натоварвания. Вече как визуално ще изглежда това, е решение на градската управа. Но трябва да се действа спешно, защото проблемът всеки ден се задълбочава. Те просто се чупят едно след друго. Тези елементи се разрушават от времето, от натиска и трябва да бъдат отремонтирани накуп", каза още Чобанов.

Според него няма да има нужда от разрешения за строеж.

„Това ще мине като текущ ремонт. Елементите могат да се произведат за 2-3 седмици, да се монтират за 2, без да се бърза, при това с нормално темпо на работа. Въпрос на воля и организация", коментира историкът.

От Столичната община обаче припомнят, че ремонти вече са извършвани. През ноември миналата година е поръчано и специално обследване на терена.

„Това е много сериозен проблем. Особено парадоксално е, че се намира в Триъгълника на властта. Но това е и отношението на властта и на държавата към проблемите на София, на града и това, което се случва. Защото този обект е изключителна държавна собственост и ние очакваме държавата да вземе също някакви мерки. И между двете институции да тече диалог, така че наистина да бъде предприет един наистина сериозен ремонт, който да не бъде козметичен", каза Ирина Дакова, заместник-кмет по направление „Култура и туризъм" в Столична община.

„Обществена тайна е как е извършен ремонтът през 2018 г. и как беше приет от Столична община. Проблемите в момента въобще не са за козметични промени. Не трябва да влизаме в парадигмата ремонт на ремонтите. Затова трябва да изчакаме и наистина да следваме инструкциите на експертизата, която казва, че те са много сериозни и дълбоки конструктивни проблеми", посочи Дакова.

От общината обещаха възможно най-скоро да поставят заграждения, които да ограничат достъпа до повредената настилка с цел безопасност на преминаващите.