Главен комисар Александър Джартов: Реките се оттеглят, но опасността остава. Има евакуирани

Обстановката в засегнатите от проливните дъждове райони постепенно започва да се нормализира, но работата на аварийните екипи продължава. Има превантивно евакуирани хора. Това каза директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов пред bTV.

Най-тежко остава положението в части от областите Габрово, Велико Търново и Ловеч, където екипите продължават да работят по отводняване на мазета, приземни помещения и улици.

„Към настоящия момент все по-малко са критичните точки, на които работим. Независимо от това остава още доста да се свърши, при това че бедствието е с много голям мащаб", обясни Джартов.

Работата на терен продължава в Севлиево, както и в селата Присово, Пчелище и Първомайци, както и в Дебелец и Килифарево.

По думите му нивата на реките постепенно спадат, но под особено наблюдение остава язовир „Александър Стамболийски".

„Това, което наблюдаваме с по-голямо внимание, е изпускането на язовир „Александър Стамболийски", каза още той.

Към момента са евакуирани общо 24 души - шестима във Великотърновско, 16 в Габровско и двама в Ловешко. Част от хората са настанени при близки, а други - в помещения, осигурени от общините.

От пожарната уточниха, че евакуациите са били превантивни.

„Непосредствена опасност не е имало, но се презастраховаме", каза Джартов.

Спасителните екипи продължават да следят прогнозите за времето, тъй като през следващите часове все още се очакват валежи.

Особено напрегната е била ситуацията около спасителната акция на 17-годишно момче, попаднало близо до придошла река.

„Водата много бързо се качваше. Важното е, че операцията завърши със щастлив край", заяви още Джартов.

От пожарната отправиха и апел към хората да не се доближават до опасни места заради снимки и видеа.

„Селфитата и видеата може да изглеждат атрактивни, но това може да бъде изключително опасно за живота", предупреди Джартов.

Към момента няма данни за загинали или пострадали хора.