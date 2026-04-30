Нов удар на БАБХ: Блокира десетки тонове забранени препарати и торове

Повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, без етикети на български език или с изтекъл срок на годност бяха открити в складове на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим. Количествата са възбранени. Помещенията се охраняват от полиция, съобщиха от БАБХ.

Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са проверили три склада с огромни количества препарати и торове. Само единият от тях е регистриран за съхранение и търговия на едро с такива продукти. Останалите два са нерегламентирани.

В легалния склад са намерени 17,5 тона и 510 л забранени торове без етикет на български език, както и 530 л торове с изтекъл срок на годност. В същото помещение са открити 49 тона захар от захарно цвекло с етикети на украински език.

В незаконните складове са установени 10 380 литра и 1,875 тона забранени препарати за растителна защита без етикети на български език и 16 725 литра - с изтекъл срок на годност. Възбранени са и 10 тона захар, която се е съхранявала в склада за препарати в нарушение на правилата за безопасност.

Препаратите и торовете с изтекъл срок на годност ще бъдат унищожени, а всички забранени вносни продукти са обект на допълнителни проверки от други компетентни органи. Предстои да се реши съдбата на намерената захар. Сигурно е само, че тя няма да стигне до търговската мрежа.

За констатираните нарушения са сезирани Главна дирекция "Национална полиция“, ГД "Борба с организираната престъпност“, ДАНС, Агенция "Митници“, Националната агенция по приходите, Басейнова дирекция "Дунавски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново.

Проверките на БАБХ са част от операция SILVER AXЕ, която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Тя цели да пресече нелегалния внос и движението на нерегистрирани пестициди и торове в ЕС.

