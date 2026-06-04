Скандал в съда: Оправдаха полицаите, обвинени, че са пуснали пияния убиец на френски турист

Бившите полицаи Георги Малински и Любка Гечева са оправдани за това, че са получили подкуп и са ескортирали пияния Димитър Любенов, който след това причини зверска катастрофа и уби френски турист в София, защото единственото доказателство срещу тях е останало преразказаното признание на шофьора, съобщи lex.bg.

Това става ясно от мотивите на съдия Снежина Колева от Софийския градски съд (СГС), която в края на миналата година оправда Малински и Гечева за получен подкуп и за престъпление по служба. Те бяха пратени на съд след катастрофата от 25 септември 2022 г. на Околовръстното шосе в София, при която загина френският турист. Той се прибирал със съпругата си от почивка в Банско, където били с децата си. Шофьор от хотела е карал двамата съпрузи до летището в София, но колата им беше зверски ударена от 39-годишния тогава Любенов. 64-годишният французин почина, а съпругата му дълго беше в болница.

Установено беше, че Димитър Любенов е шофирал автомобила си Порше „Панамера“ със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта. В края на миналата година той беше осъден от градския съд на 18 години затвор на първа инстанция.

Любенов бил на парти в „Бояна“ и искал да ползва фирма, предоставяща услугата „Дринк енд драйв“, но не се отзовал шофьор и си тръгнал с автомобила си.

Според обвинението срещу бившите полицаи, които след това бяха уволнени, те първо са спрели за проверка Любенов и той им е дал 200 лева, за да не го тестват за алкохол и да не го задържат. След това пък го ескортирали по пътя, а когато видели катастрофата, карали километър назад, за да се отдалечат и не подали сигнал за случилото се.

От мотивите към присъдата е видно, че няколко камери са заснели както спирането на колата на Любенов за проверка, така и катастрофата няколко минути по-късно и движението назад на полицейския автомобил, който се е движел след него.

По време на досъдебното производство самият Любенов е заявил в показанията си, че е дал подкуп на полицаите, но по време на делото е отказал да свидетелства, за да не уличи себе си в престъпление.

Така, единственото доказателство за подкуп по делото остават показанията на негов приятел, собственик на фирма за „Дринк енд драйв“. Любенов му се обадил, за да го вземе от Бояна и приятелят му казал, че ще дойде със служебна кола, но самият той бил спрян от полицаи за проверка и се обадил на друг шофьор, като го помолил да прибере приятеля му. Когато Любенов разбрал, че тепърва втора кола ще идва, за да го вземе, той решил да тръгне със своя автомобил, за да пресрещне колата.

Около 3,48 ч. той бил на светофар на ул. „Ал. Пушкин“, след който бил спрян от патрула на Малински и Гечева. Малински се приближил до вратата на Любенов, двамата провели кратък разговор, докато Гечева оглеждала колата му и проверката приключила, без да бъдат поискани документи на водача или да бъде тестван за алкохол и наркотици. Самите полицаи не уведомили колегите си по станцията, че са спрели кола за проверка. От записите на камерите пък не се установяват конкретните действия на Малински и на Любенов и не се вижда той да му дава пари, тъй като камерите са далеч.

По това време шофьорът, който бил изпратен да вземе Любенов, се обадил на неговия приятел, за да му каже, че видял „Порше“-то и зад него се движел полицейски автомобил. Приятелят се обадил на Любенов, за да го пита какво става, а той му отговорил: „Оправих се с дежурните, почерпих ги, те ще ме съпроводят“.

Минути по-късно последвала катастрофата на Околовръстния път, а по това време полицаите се движели с три минути закъснение в локалното платно. Записи от камери показват, че когато стигат до мястото на инцидента, те спират и патрулната кола започва да се движи назад.

След още няколко минути Малински и Гечева пристигат на мястото, след като са изпратени там от близкото районно управление, тъй като самите те не са подали сигнал за катастрофата.

Полицаите спрели Любенов, защото рязко ударил спирачки

В обясненията си по делото Георги Малински казва, че накарали Любенов да отбие, защото колата му спряла рязко, докато се движел по улицата. Когато отишъл при него, Любенов говорел по телефона и казал, че има семейни проблеми. Самият шофьор твърдеше, че през това време детето му било оставено на детегледачка и той искал да разбере дали всичко е наред. Полицаят обяснява пред съда, че не е проверял документите на Любенов и не се усъмнил, че е пиян или дрогиран, тъй като „говорел перфектно“, не завалял думите, а вътре в автомобила не миришело на алкохол.

Колежката му Гечева заявява, че не е виждала Малински да взема пари или други вещи, нито е чула разговора му с Любенов. Тя отрича да е имало нещо, което да докладват, тъй като на шофьора не била извършвана проверка, отрича и след това да са го следвали.

При тези доказателства съдът приема, че не е доказано обвинението за подкуп, тъй като Любенов отказва да дава показания, които могат да го уличат, че е дал парите, а полицаите, разбираемо, са отрекли и единственото доказателство остават показанията на неговия приятел, който е трябвало да го прибере с колата си.

„Съдът кредитира този източник, но същевременно установи, че други данни, които да го потвърждават не са налице. Изначално по делото в тази насока са били показанията на Любенов от досъдебното производство, които обаче не могат да се ползват в съдебното производство; към тях не да могат да се причислят каквито и да е други гласни, писмени, веществени или други доказателства“, пише съдия Колева в мотивите.

Според нея дори и показанията на единствения свидетел не са пълни, тъй като в тях се казва само, че Любенов е почерпил полицаите, но не става ясно дали с пари и с колко.

„И тук няма събрани други доказателства, чрез които съдът да обоснове конкретната парична сума, която да се поддържа като приета. Не може да се подкрепи от обективни данни, а не като се изхожда от недопустими предположения, че почерпката е именно парична сума, тоест нейния вид и размер“, мотивира се още съдът.

Отделно СГС пояснява, че изобщо няма данни Гечева да е приемала подкуп, тъй като тя единствено е наблюдавала случката.

Няма ескортиране

Съдът не приема за доказано и твърдението в обвинителния акт, че полицаите са ескортирали Любенов. Според заключенията на експертизата патрулната кола се е движела доста зад автомобила на Любенов и то в локалното платно. Доказателство за това са данните, че катастрофата е станала в 3,56 ч., докато камерата, която снима района, засича патрулната кола да спира в локалното на това място в 4 ч. Според СГС обаче ходът назад след това на полицейската кола не е бил с цел да се оттегли от произшествието, а за да може да излезе от локалното и да се включи в движението по булеварда, за да отиде на мястото.

„След настъпване на ПТП, се констатира, че полицейският автомобил е спрял за секунди и започнал движение назад по локалното с цел да излезе на основното платно, за да се придвижи до мястото на ПТП и да го обезопаси, според обясненията на Малински, които в тази част могат да се приемат за обективни“, пише СГС.

В заключение съдът отбелязва, че действително двамата подсъдими не са докладвали за катастрофата, а са били изпратени на мястото, но пък не се констатира забавяне от тяхна страна.

trud.bg