Застреляха проблемната мечка, която нахлу в хотел и паникьоса известен курорт в Румъния

Мечката, която напоследък създаваше редица проблеми в румънския курорт Пояна Брашов, е била застреляна през нощта от вторник срещу сряда, съобщи кметството на Брашов.

Тя била мъжка и тежала приблизително 400 килограма, като се предполага, че е била на 10 години.

"Това е екземпляр, който преди време е бил заловен, маркиран с ушна марка, микрочипиран и преместен. За съжаление, той се е върнал в този район и е представлявал опасност за туристите и работещите в Пояна Брашов", заявиха властите.

Преди седмица камерите за наблюдение на хотел в курорта Пояна Брашов заснеха мечка, която влизаше в сградата, припомня Digi24. Случаите на мечки, забелязани в района, са се увеличили напоследък, като единични екземпляри или дори на групи са наблюдавани както по ски пистите, така и в курорта или по пътя, свързващ курорта с община Брашов.

Припомняме, че на 27 май, отново в Румъния, мечка нападна и рани българин на Трансфагарашката магистрала.

Десетина дни по-рано, в България, голяма мечка и нейното мече са убиха 35-годишен турист, който беше открит на Витоша с обезобразено лице и нахапана подбедрица. Това показа експертизата, направена от съдебен лекар и експерт по едър дивеч. Тялото на мъжа беше открито от случайно преминаващи хора в 13,30 ч в събота, 16 май, близо до хижа "Рудничар".

trud.bg