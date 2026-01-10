ИНЦИДЕНТИ

Най-малко четирима души загинаха, а 36 са в неизвестност, след като лавина от боклук се срути в сметище във Филипините

https://crimes.bg/inczidenti/nay-malko-chetirima-dushi-zaginaha-a-36-sa-v-neizvestnost-sled-kato-lavina-ot-bokluk-se-sruti-v-smetishte-vav-filipinite/182147 Crimes.bg
Lacho
7
Най-малко четирима души загинаха, а 36 са в неизвестност, след като лавина от боклук се срути в сметище във Филипините
Lacho
7

Най-малко четирима души загинаха, а спасителни екипи все още издирват 36 изчезнали, след като сметище в централния филипински град Себу се срути в четвъртък следобед. Това съобщи днес кметът на Себу Нестор Арчивал.

Кметът съобщи още в публикация в социалните мрежи, че 12 души са извадени от отломките и са откарани в местна болница за лечение.

Местните власти предупредиха, че броят на жертвите може да се увеличи, докато спасителните служби работят по намирането на останалите в неизвестност хора.

Арчивал поясни, че нестабилността на земята и рискът от ацетилен са направили операциите по търсене и спасяване изключително опасни, принуждавайки екипите да действат с повишено внимание.

"Властите потвърдиха наличието на открити признаци на живот в определени учатаци на срутването, което изисква продължаващо внимателно разкопаване“, допълни Арчивал, подчертавайки необходимостта от разполагане на по-модерен кран на мястото.

Пожарникари, полиция и доброволни спасители продължиха операциите си, използвайки тежка техника и ръчно копаене. Усилията обаче периодично са спирани поради опасения за безопасността, съобщиха властите.

Местните власти започнаха разследване за установяване на причината за срутването.

https://www.focus-news.net/

Тагове:
Още от ИНЦИДЕНТИ

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.