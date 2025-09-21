Кметът на Ловеч: Ако магистралният водопровод не бъде сменен в следващите пет години, градът може да изпадне в изключително тежка криза https://crimes.bg/inczidenti/kmetat-na-lovech-ako-magistralniyat-vodoprovod-ne-bade-smenen-v-sledvashtite-pet-godini-gradat-mozhe-da-izpadne-v-izklyuchitelno-tezhka-kriza/173052 Crimes.bg

Режимът на Ловеч е от 23:00 до 6:00 часа сутринта градът остава без вода, а в един от кварталите ограниченията са от 23:30 до 6:30 ч. Това каза кметът на Ловеч Страцимир Петков в предаването „Тази неделя" по бТВ.

Причината е амортизиран магистрален водопровод, построен през 1969 г., чийто експлоатационен срок е изтекъл още през 2019 г. По думите на само тази година са регистрирани над 200 аварии.

„Няма ден без пробойна. Често при една авария се откриват още пет или осем", обясни той.

Общината поетапно подменя вътрешната водопреносна мрежа, като към момента вече са обновени около 70% от нея. Ловеч зависи на 90% от магистралния водопровод, който е държавна собственост.

„Ако той не бъде сменен в следващите пет години, градът може да изпадне в изключително тежка криза. Проблемите са комплексни. Подмяната на вътрешната водопреносна мрежа е наш ангажимент, но това е след водопровода. Предходните управления са свършили немалко работа през последните 20 години", обясни кметът на града.

Целият водопровод от водохващането до Плевен е 70 км, в Ловешка област - 40 км. Според предварителни изчисления подмяната на трасето може да струва над 200 милиона лева. За момента се действа по стара технология - пробойните се запушват с дървени клинове и метални планки.

Общината настоява държавата да ускори подготовката на проектите за ново трасе и да осигури финансиране. Междувременно Ловеч очаква дъждове, за да облекчат режима. „Два последователни дни с обилни валежи могат да ни помогнат да излезем от него", каза Петков.

В момента водозагубите във вътрешната мрежа са около 50%, а прогнозите не вещаят скоро подобрение.

бТВ, „Тази неделя"