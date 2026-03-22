Има ли екологична катастрофа в Пясъчево

Значителни превишения на нормите на нефтопродукти в почвата около жп релсите до симеоновградското село Пясъчево, където на 15 август миналата година влак, превозващ цистерни с гориво дерайлира и се запали, са установили при проверки РИОСВ- Хасково.

7 месеца по-късно, на мястото на катастрофата все още мирише на дизел.

"За съжаление всички сме наясно какво се случи преди 7 месеца. Тъй като самият инцидент попада под разпоредбите на закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, ние като регионална инспекция направихме предписание на превозвача", заяви инж. Тонка Атанасова, директор на Регионалната инспекция на околната среда.

Два пъти са взимани проби от около жп линията. "В началото от шестте пункта, четири бяха с доста високи стойности на превишение, след което направихме второ предписание, в което да бъде разширен този периметър. От останалите шест пункта нямаме превишение, останаха тези четири, които са с доста висока концентрация", коментира още Атанасова.

Най-голямата концентрация е 5,248 микрограма на килограм при норма 300. Говорим изцяло за нефтопродукти, замърсяване на почвата с нефтопродукти, която концентрация е доста висока и е над допустимата норма.

Превозвачът е предложил методика, с която може да бъде почистена почвата на място, без да бъде премахнат почвения слой, т.е. да се вкарат определени биоогранизми в почвата.

Все още не сме наясно каква е причината са се случи този инцидент, заяви Атанасова. Почистването ще започне на пролет. А близо години трябва да продължи този процес.