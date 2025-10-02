И вторият мъж, открит мъртъв на кораб в Бургас, е българин

И вторият мъж, чието безжизнено тяло бе открито в хамбара на кораб, акостирал на Пристанище Бургас, е българин. Това съобщиха от прокуратурата, откъдето отказаха да уточнят дали и той е от Варна.



Един от починалите бе идентифициран още в деня на трагедията – 57-годишен мъж от морския град.



Телата бяха намерени в хамбара на плавателния съд, превозвал близо 5 тона меден концентрат. Според първоначални данни мъжете са загинали от обгазяване с токсини.



Починалите не са били част от екипажа на кораба, който плава под флага на Маршаловите острови и е собственост на турска компания.



Разследването се води от бургаски следователи. Работи се по няколко версии, включително и трафик на наркотици. Огледът на плавателния съд все още не е приключил, като корабът остава задържан на Пристанище Бургас.

https://www.focus-news.net/