Дете горя в апартамент, бащата спял: цял блок в „Стрелбище" на ръба - страх за още трагедии

Сериозен сигнал за риск за деца и живущи в столичния квартал „Стрелбище“ разтърси социалните мрежи. Жена отправи публично обръщение към кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов с тревожни твърдения за семейство, живеещо в блок 128.

По думите ѝ, преди няколко седмици едно от децата – момиче – се е запалило в жилището. На място са пристигнали три пожарни автомобила, а детето е било спасено през терасата. Според сигнала, по време на инцидента бащата е спял в съседна стая, а други семейства от блока са били принудени да се евакуират.

„Какви права имат останалите 23 семейства?“, пита авторката на публикацията, която твърди още, че майката системно употребява алкохол, а децата често са без надзор.

Под публикацията се появиха десетки коментари от хора, които твърдят, че ситуацията не е нова и отдавна буди притеснение в квартала.

„Редовно е пияна, има сигнали, но мерки няма. Жалко за децата“, пише жена, която твърди, че познава случая.

Други допълват, че децата често се движат сами из квартала, ровят в кофите за боклук и влизат в конфликти с минувачи. Според коментари, сигнали са подавани и до социалните служби, но без видим резултат.

„Виждали сме майката пияна, дори заспала на земята. Децата са около нея – без реакция от институциите“, пише друга жителка на района.

Има и призиви случаят да бъде официално подаден към компетентните органи, тъй като според някои коментиращи, само публикации в социалните мрежи няма да доведат до реални действия.

Към момента няма официална информация от институциите по случая.

Темата повдига сериозни въпроси – както за безопасността на децата, така и за реакцията (или липсата на такава) от страна на отговорните служби. Живущите в блока настояват за спешни мерки, преди да се стигне до още по-тежък инцидент.

