НА ВНИМАНИЕТО НА МВР И ПРОКУРАТУРАТА! “Пирогов” е източван с 50 хил. евро на месец от зам.-директора Ивайло Димитров и жена му Лора Топалова (СНИМКИ) 12 милиона в злато и кеш са изнесени и скрити в Турция от болничното ОПГ https://crimes.bg/kriminalno/na-vnimanieto-na-mvr-i-prokuraturata-pirogov-e-iztochvan-s-50-hil-evro-na-mesec-ot-zam-direktora-ivaylo-dimitrov-i-zhena-mu-lora-topalova-snimki-3/193945 Crimes.bg

300 хил. евро само за последната половин година са били източени от “Пирогов” с откровено престъпна обществена поръчка за пране на болничното бельо. Сходни суми са излизали от касите на още четири лечебни заведения - “Света Анна” и „Стоян Киркович“ в Стара Загора, голяма болница в Сливен и още една в Ямбол.

Сред организаторите на колосалната измама били зам.-директорът по административната част на “Пирогов” Ивайло Димитров и жената, с която живее вече четвърт век - Лора Петкова Топалова. Това издаде ексклузивно вътрешен човек от “кухнята” на една от най-ключовите болници в България.

Семейната двойка открила хитър начин да източва НЗОК посредством услугата пране на болнично бельо. Специфичната дейност се извършвала в химическо чистене “Лорив”, Стара Загора, което е собственост на горецитираната Лора Топалова.

Ивайло Димитров, който отговаря за всички административно-стопански дейности в “Пирогов”, на бърза ръка сключил договор с химическото чистене на възлюбената си, без да му пука, че базите й се намират в Стара Загора (вместо в София) и ежедневно бусове навъртали по 450 км. за да перат и дезинфекцират мръсните чаршафи.

Освен, че двойката Димитров-Топалова е в отвратителен конфликт на интереси, те завишавали многократно цените на услугата, а администрацията на “Пирогов” била засипвана от фактури за колосални суми. Само за 2025 г. “удоволствието” болничното бельо да се чисти и избелва в Стара Загора струвало 50 хил. лева на месец.

От 1 януари т.г., в синхрон с влизането на България в Еврозоната, цената нараснала двойно и вече се фактурирала за 50 хил. ЕВРО. Така за първите шест месеца на годината НЗОК е изплатила има-няма 300 хил.лв., пресмятат скандализирани служители на “Пирогов”.

Драстичният скок в стойността, предлагана от госпожа Топалова, не бил мотивиран по надлежния ред, а Ивайло Димитров не считал за нужно да обяснява поскъпването на харчовете. В качеството си на административен директор той директно разписвал фактурите, а кешът се изливал като пълноводна река в сметките на дамата, с която той дели общ покрив и легло.

Аналогична схема се развивала и още няколко болници на Южна България, които също били обслужвани от химическо чистене “Лорив”. Сред тях са “Света Анна” и „Стоян Киркович“ в Стара Загора, голяма болница в Сливен и още една в Ямбол. Дребна подробност била, че Ивайло Димитров също бил административно свързан с въпросните лечебни заведения и лесно бил в състояние да лобира жена му да извършва сладките дейности.

Запознати с далаверите на семейството се кълнат, че схемата с болничното пране действала в последните няколко години, а близостта на Ивайло Димитров до предишната власт му осигурявала чадър за финансовите безобразия. След изборите през април т.г. обаче близки до Димитров се кълнат, че той бил изпаднал в зверска паника деянията му да не бъдат осветени.

Ето защо дни след победата на “Прогресивна България”, близо 12 милиона (под формата на злато) и още доста пачки в ластици били натоварени в кола и изнесени за Турция, пише сайтът “Народ”. Според медията е редно да се провери дали семейството притежава имоти в Тоскана, маслинови градини, къщи, апартаменти и къща в Истанбул, вили по нашето Черноморие, вили в Гърция и апартаменти за милиони в София.

Справка в търговския регистър например сочи, че Лора Топалова е адресно регистрирана на една от най-баровските столични улици “Велико Търново” 13, в непосредствена близост до Докторската градина. Апартаментите там струват минимум 500 хил.евро към днешна дата.

През 2024 г. госпожата е станала собственик на терен от 1026.000 кв. м. във варненската местност “Ален Мак”, заедно с три постройки (вилни сгради) с площ съответно 13 кв.м., 26 кв.м. и 7 кв.м. През 2011 г., отново във Варна тя се е обзавела с друг терен от 867.000 кв. м. и еднофамилна вилна сграда от 72 квадрата.

През 2019 г. Лора Топалова и Ивайло Димитров са закупили с банков кредит към “Райфайзен банк” за 200 000 лв. апартамент на централната Софийска улица “Доспат” с площ 99,79 кв.м. Това по безспорен начин доказва юридическата им обвързаност и въпиющия конфликт на интереси. Снимки в социалните мрежи потвърждават, че освен имотно, двамата са си меко казано интимно близки.

През 2018 г. Топалова става титуляр на право на ползване на друг апартамент, този път в кв. Иван Вазов, закупен от млада дама на име Теора Тенева Кючукова. Друга госпожица - Юлия Тенева Кючукова пък я дарява с още един апартамент - на ул. Будапеща в София.

Екипът ни проверява дали Юлия и Теона не са дъщери на госпожа Топалова от брака й със старозагорския уролог д-р Теньо Кючуков, който пък е свързан с университетската болница „Стоян Киркович“, чието бельо също се пере и дезинфекцира в химическото чистене “Лорив” на гореспоменатата бизнесдама.

През март 2025 г. Лора Топалова погасява договорна и офиса към ОББ и "Кей Би Си Банк България" на стойност 111485.00 BGN / 57001.38 EUR за апартамент на старозагорската улица бул. "Митрополит Методи Кусев", No:31. Дребна подробност е, че стоте и кусур бона са били усвоени само две години по-рано - на 11 януари 2023 г. За справка едно средностатистическо домакинство връща подобен кредит за минимум 20 години. Но както е казал народът - имат пари, угаждат си.

Ивайло Димитров от своя страна също не е за жалене, т.к. през последните близо 10 години е закупил множество земеделски земи в Старозагорско, сочат регистрите към Агенцията по вписвания.

Без да се ровим в имотното им положение можем да кажем, че двойката видимо живее на широко. Те редовно си организират екскурзии, като водещи страни от Близкия Изток са любимите им дестинации.

На фона на тези меко казано ужасяващи разкрития, е крайно време прокуратурата, МВР, Министерството на здравеопазването, НАП, ръководството на НЗОК и АДФИ да извършат щателна проверка на лицата Ивайло Димитров и две години по-възрастната от него Лора Топалова, както и на цитираните в настоящото разследване болници “Пирогов”, “Света Анна” и “Стоян Киркович” в Стара Загора, без да пропускат и дружествата, притежавани и управлявани от госпожа Топалова - “Лорив” ЕООД и “Лоримекс” ЕООД.

Източник: crimesbg.com