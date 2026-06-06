Висшето образование у нас отново показа ниво: Два наши университета са сред най-добрите в света

Два български университета са сред най-добрите висши училища в света според международната класация CWUR Global 2000. Това съобщиха от МОН.
СУ "Свети Климент Охридски" e класиран на 1089-о място и се нарежда сред първите 5.2% от 21 291 университета в света.
Медицински университет - София заема 1537-о място, което го поставя сред първите 7,3% на глобално ниво.
Класацията подрежда най-добрите 2000 университета в света въз основа на показатели за качеството на обучението, подготовката и реализацията на студентите, преподавателския състав и научните изследвания. Рейтингът се изготвя на базата на външни данни, без да се използват анкети или информация от самите университети.