Висшето образование у нас отново показа ниво: Два наши университета са сред най-добрите в света https://crimes.bg/analizi/vissheto-obrazovanie-u-nas-otnovo-pokaza-nivo-dva-nashi-universiteta-sa-sred-nay-dobrite-v-sveta/193853 Crimes.bg

Два български университета са сред най-добрите висши училища в света според международната класация CWUR Global 2000. Това съобщиха от МОН.

СУ "Свети Климент Охридски" e класиран на 1089-о място и се нарежда сред първите 5.2% от 21 291 университета в света.

Медицински университет - София заема 1537-о място, което го поставя сред първите 7,3% на глобално ниво.

Класацията подрежда най-добрите 2000 университета в света въз основа на показатели за качеството на обучението, подготовката и реализацията на студентите, преподавателския състав и научните изследвания. Рейтингът се изготвя на базата на външни данни, без да се използват анкети или информация от самите университети.

https://www.focus-news.net/