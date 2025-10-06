Човекът, който предупреди какво ще се случи

За пореден път имаме жертви. Това е моделът, който видяхме през 2023 г. При силно вълнение реките не могат да се оттичат. Има ситуации, в които се затваря пътят между Приморско и Созопол при река Ропотамо. Това каза общественикът и бизнесмен Здравко Василев в предаването „120 минути" по бТВ.

Преди дни в пост в социалните мрежи той предупреждава за предстоящото бедствие.

„Всички ние, които през годините сме гледали какво се случва, носим вина. Природата ни дава сигнали, ако се беше обърнало внимание преди 2 години, можеше да се извършат мероприятия да не се стигне до това. Ако това се беше случило през активния сезон, жертвите щяха да бъдат десетки. Вълната е била много по-силна от тази през 2023 г.", коментира Василев.

По думите му по самото корито на реката нищо не се е извършило, възстановени са били само мостови съоръжения.

„Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река", каза още Здравко Василев.

Според него е време за мораториум върху строителството по Черноморието, защото случващото се е недопустимо.