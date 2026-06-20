За 10 часа работа на плажа, спасителите у нас получават 600-700 евро на месец https://crimes.bg/analizi/za-10-chasa-rabota-na-plazha-spasitelite-u-nas-poluchavat-600-700-evro-na-mesec/195007 Crimes.bg

По данни на Водноспасителната служба на БЧК за охраната на морските плажове у нас са необходими между 1300 и 1400 спасители.

Въпреки че всяка година БЧК обучава нови кадри, много от тях избират друга професионална реализация заради сезонния характер на работата, ниското заплащане и високата отговорност.

"У нас има достатъчно обучени водни спасители, които ако решат, могат да се занимават с това. Една от причините, заради която обучените спасители не искат да се работят тази професия, е заплащането. Някои спасители работят по 10 часа на ден, понякога без почивен ден. При такива условия се получава заплата от 600-700 евро", обясни Марио Бързачки, главен експерт във Водноспасителната служба на БЧК пред NOVA NEWS.

"Работата на водния спасител е сложна и отговорна. Умората при тях се наслагва, която не позволява в някои случаи спасителите да не преценят ситуацията правилно", разказа той.

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