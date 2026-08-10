Как ни влияят високите температури?

За доброто функциониране на нашия организъм е важно да бъдем в топлинен комфорт. Това отбеляза в студиото на БНТ "Денят започва" пулмологът доц. Снежина Лазова в разговор за това как да поддържаме добро здраве през лятото.

Разбира се, бихме могли да функционираме и в много горещо време и в по-хладно. Проблемът идва от големите температурни разлики - от много горещо влизаме в хладна среда, където има сериозен риск да настъпи охлаждане на тялото и това да доведе до рискове за здравето. Така че винаги трябва да намираме баланс в горещините - от желанието да се охладим да не направим обратен ефект, поясни тя.

Доц. Лазова подчерта, че при децата резките температурни амплитуди не са полезни:

Неслучайно използваме закаляването, за да тренираме този център на терморегулацията, но там спазваме определени принципи на постепенност, ежедневност, постепенно увеличаване на дразнителя. Проблем става тогава, когато наистина рязко и ударно направим такъв температурен дисбаланс от много студено в много горещ и обратно. Това включва и ледените напитки, консумацията на охлаждащи напитки с много лед, както и твърде силно настроени климатици. Това за децата е опасно, особено деца, които имат чести фарингити, склони са към гнойни ангини. Приема на много ледени напитки, наистина може да предразположи към разболяване, като тук не включваме сладоледите, така обичани от децата, биха могли да консумират, но не твърде заледени напитки.

Лятото не е време да привикваме към ползване на хладни душове, подчерта тя, но за хората, които вече го практикуват, не е проблем.

При възрастните, особено хората, които имат придружаващи заболявания, сърдечно-съдовата система може рязко да реагира на такива сериозни температурни амплитуди, докато в детската възраст по-скоро отслабва съпротивителните сили на организма и съответно предразполага към развитието на инфекции. Включително и сега лятото, при определени условия, особено ако се намираме в затворени помещения, къде се струпват повече хора с климатизация, все още съществува риск от развитието и на респираторни инфекции, поясни доц. Лазова.