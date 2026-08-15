Психологът Светлина Колева: Когато си част от група, която извършва насилие, ти не само намираш своя идентичност, но и се освобождаваш от отговорност https://crimes.bg/analizi/psihologat-svetlina-koleva-kogato-si-chast-ot-grupa-koyato-izvarshva-nasilie-ti-ne-samo-namirash-svoya-identichnost-no-i-se-osvobozhdavash-ot-otgovornost/199101 Crimes.bg

През насилието, което извършва, една група придобива своя идентичност. Трябва да го имаме предвид това нещо, ако искаме да разберем защо и как някой става участник в колективно, продължително и садистично деяние, маскирано чрез някаква уж морална кауза. Kлючов елемент е и възбудата, а също и наслаждението от доминантната роля, от унижението и превъзходството над някой, който "си го заслужава". Нещо повече: групата не само ти дава сила, но тя размива отговорността. Toва сподели пред аудиторията на радио ФОКУС Светлина Колева, доктор по психология, психотерапевт, доцент в Софийския университет "Св. Климент Охридски", автор на монографията "Триархичен модел на психопатни личностни черти в юношеска възраст" и на трите части на “Садистични наклонности в юношеска възраст", написани в съавторство с Пламен Калчев.

Повод за гостуването й е ужасяващото скорошно убийство на Георги Кузев, пребит до смърт от група тийнейджъри на Младежкия хълм в Пловдив.

Колева гостува в предаването "Сториборд", където през призмата на различни филми и сериали коментира редица от проблемите и симптомите, свързани с насилието при подрастващите. Някои от заглавията, които бяха споменати, са "Райското езеро" с Майкъл Фасбендър, "Американска история Х" с Едуард Нортън, "Слон" на Гас Ван Сант и екранизациитe по литературния шедьовър "Повелителят на мухите" на Уилям Голдинг. Беше споменат и сериалът "Юношество" със Стивън Греъм, който все така е колкото болезнено реалистичен, толкова и плашещо актуален.

На належащия въпрос за превантивността гостът разкри, че макар изследванията да не са кой знае колко оптимистични, има възможност да се тушира от ранна възраст онази част от характера, която има афинитет към насилието. "Социалната среда има влияние през първите две години от живота на човек", категорична е Колева, добавяйки: "Трябва да се опитваме да откликнем на нуждата от човешко свързване." Или иначе казано: прегръщайте децата си, грижете се за тях и ги дарявайте с любов отрано, за да пораснат по-добри хора.

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