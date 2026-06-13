Времето и логистиката в Черно море остават основен двигател на цените на пшеницата на борсите през седмицата

Времето и логистиката в Черно море остават основен двигател на цените на пшеницата на световните борси, но пазарният тон тази седмица отразява борба между по-ранните опасения от тежка зима и настоящите благоприятни условия в конкурентни региони, става известно от седмичния анализ на експертите на Софийската стокова борса (ССБ).

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха около 214 - 215 долара за тон, а тези на борсата „Юронекст" на 231 - 235 долара за тон.

Търговията с царевица тази седмица се определя от благоприятните метеорологични условия и очакванията за солидна реколта от една страна, и застой в търсенето. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на Чикагската борса се търгуваха в диапазона 162 - 165 долара за тон, а тези на борсата „Юронекст" на 248 - 250 долара за тон.

Цените на захарта през седмицата остават тясно свързани с енергийната ситуация и решенията на Бразилия относно производствения микс, отчитат още от ССБ. Фючърсите на суровата захар на борсата в Ню Йорк се търгуваха на цени около 304 - 311 долара за тон, а тези на рафинираната захар на борсата в Лондон около 443 - 446 долара за тон.

На Софийската стокова борса в търговията със зърнени стоки след появата на нови оферти в края на миналия месец, които доведоха до сделки и за хлебна пшеница, и за фуражна пшеница на цени от 247,50 и 237,50 евро за тон, сега в края на втората седмица на юни остават офертите за търсене на фуражна пшеница на 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки остават стабилни при непроменено ниво на началните цени. През последните две седмици бяха сключени сделки за различни видове консервирани храни, както и за минерална вода в бутилки. Сега остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

При индустриалните стоки на ССБ през седмицата имаше сделки за дизелово гориво Б6 в рамките на 1244,20 - 1341,67 евро за тон. Имаше и множество сделки за дървесина - дърва за огрев на 61,30 евро за куб. м, трупи за бичене 30 - 49 см на 94,50 евро за куб.м, трупи за бичене 18 - 29 см на 89,40 евро за куб.м, трупи за бичене 15 -17 см на 71,50 евро за куб. м. При металите се реализираха покупки за скрап от черни метали на 81,81 евро за тон, и за скрап от олово на 357,90 евро за тон.