Днес свободата ми носи и радост, и тъга. Но продължавам напред – заради детето си, заради паметта на майка ми и заради всички вас, които не ме изоставихте https://crimes.bg/vodeshha-tema/dnes-svobodata-mi-nosi-i-radost-i-taga-no-prodalzhavam-napred-zaradi-deteto-si-zaradi-pametta-na-mayka-mi-i-zaradi-vsichki-vas-koito-ne-me-izostavihte/198024 Crimes.bg

Днес се навършва една година, откакто отново съм на свобода – след помилването от президента Илияна Йотова.

Една година, която побра толкова много. Завърнах се у дома, прегърнах сина си и започнах бавно да наваксвам пропуснатото време. Учех се отново да бъда част от неговото ежедневие и да ценя онези малки мигове, които някога изглеждаха обикновени, а днес са безценни.

През тази година преживях много радост, но и най-голямата болка – загубих майка си. Моята майка Любка, която беше моята сила, опора и най-верният ми защитник. Докато аз бях зад решетките, тя се грижеше за сина ми, бореше се за мен и не позволи надеждата да угасне. Получихме твърде малко време заедно след моето освобождаване, но съм благодарна, че успях отново да я прегърна и да бъда до нея.

Днес свободата ми носи и радост, и тъга. Но продължавам напред – заради детето си, заради паметта на майка ми и заради всички вас, които не ме изоставихте.

Благодаря на Илияна Йотова за човечността и за решението, което ми позволи да се върна при семейството си и да бъда в последните дни на майка ми до нея. Благодаря и на хилядите приятели и хора с добри сърца, които през всичките тези години ме подкрепяха, вярваха в мен и се бореха заедно с мен.

Вашата подкрепа ми даде сили да издържа. Няма да я забравя никога.

Десислава Иванчева