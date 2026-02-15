Децата и екраните

Писателката Катя Антонова, автор на любимата на много деца книга „Феята от захарницата", смята, че при предоставянето на екрани на деца е необходим родителски контрол и внимателен избор на момента, в който устройствата да бъдат въведени в живота им.

„От позицията си на родител, на възрастен човек, загрижен за децата, мога да кажа, че екраните със сигурност имат място в живота на децата в развиващия се технологично свят, но мисля, че е много важно да изберем подходящия момент, в който изобщо да ги въведем в живота на децата", казва Антонова.

Според нея твърде много родители правят това прекалено рано.

Писателката посочва, че четенето може да бъде алтернатива на времето, прекарано в различни приложения, особено когато става дума за дългоочаквана книга или любим литературен герой. Според нея книгите осигуряват забавление и са по-щадящи от екраните.

„Всички можем да направим сравнението как се чувстваме, когато четем - може да има умора в очите, но няма изнервеност и вътрешно безпокойство, което усещаме след твърде много време пред екрани", допълва тя.

Антонова посочва, че контролът трябва да започва от семейството. „Колкото и да ни се иска да прехвърляме отговорност към институции, мисля, че точно по този въпрос цялата отговорност е върху родителите", казва писателката и добавя, че я смущава фактът, че много невръстни деца получават устройства още преди училището да е започнало.

Любов Костова организира фестивали на науката в страната и среща ученици и родители със специалисти в области като програмиране, роботика, изкуствен интелект и киберсигурност. Според нея пълната забрана на мобилните телефони в училище не е решение, защото така отговорността не се споделя от компаниите, които създават и управляват платформите.

По думите й именно върху тях трябва да пада тежестта да изпълняват регулации и да гарантират сигурността и начина на употреба.

Костова каза още, че технологиите и интернет са създадени с цел свързване и обмен на информация, затова е важно децата да се научат да ги използват правилно и полезно, вместо използването им да бъде напълно забранено.

Тя дава и личен пример от семейството си, за да покаже, че прогресът не може да бъде спрян. Разказва как баща й като ученик излял мастило върху съученичка в опит да привлече внимание - случка, която показва, че проблемите не идват от самите инструменти. „Не можем да спираме прогреса, можем само да се научим да използваме инструментите", обобщава Костова.

Поколението „Алфа" за разразилия се дебат: „Ако нямах телефон, вероятно щях да играя баскетбол", „Предпочитам видеата - книгите са дълги и не са забавни, а гледането е по-бързо и гладко".

Темата за децата в дигиталния свят ще бъде обсъдена от специалисти, представители на институции и родители по време на събитието Tech Park Talks „Отвъд екраните" на 20 февруари, на което bTV Media Group е медиен партньор.