Калин Сърменов: Цялата индустрия фалира и никой не знае

Актьорът и директор на Сатиричен театър "Алеко Константинов" Калин Сърменов проведе емоционална среща с любителите на театъра и киното в НЧ "Мустафа Кемал Ататюрк – 2003“ в Пловдив.

Той разказа част от житейския си път и рисковете, които е поел в професионален план. От 2 години насам популярният актьор е и преподавател на млади таланти в театрален колеж "Любен Гройс" в София.

Той сподели, че най-важното за него е те да бъдат възпитани и да уважават хората около тях.

"За мен всяко нещо започва от това и в един момент резултатите ще дойдат."

На въпрос на репортер на Plovdiv24.bg дали българите станахме по-обидчиви спрямо преди и по-трудно ли се разсмиваме вече той отговори, че мащабът в България е по-малък и обидчивостта присъства често, защото това е първото нещо - да се засегнем. 

"По-скоро се смени логиката на усмивката. По време на комунизма имахме съпротивление и намирахме сатирични ходове да неглижираме, омаловажим и обиграем. Това беше отдушник. По комунизма не ти се разрешаваха вицове. Един виц можеше да те вкара в затвора, а това беше официализирано място, където да се споделят и хората имаха рефлекс. Сега нещата се промениха, чувството за хумор е за съжаление по-опростено. Ние като индустрия предлагаме сурогати с евтини трикове и елитарното ни изкуство не е достатъчно професионално и не защитава логиката."

Сърменов засегна и темата за финансирането на културните институции.

"Цялата индустрия фалира и никой не знае. Нивото на компетентност спадна и се смени и чувството за хумор. То се срина. Системата на финансиране е абсолютно остаряла и в последните 4 години ние работим с нелогични бюджети."

Той допълни, че следващата седмица ще бъде организирана пресконференция с директорите на театрите, на която да дадат техните предложения.

