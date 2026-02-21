Цензурата няма да ги спаси

В социалните мрежи партиите не само губят, а са смачкани, смазани

Нека обясня защо постоянно ви говоря за цензура и ви занимавам с това. През 90-те години след края на Студената война се получава един консенсус на глобализма и на власт идват различни партии, които всъщност са едни и същи. Отворени граници, отворени общества, неолиберална идеология.

Тези хора имат цялата институционална власт, финансова мощ и подкрепата на традиционните медии.

Стигне ли се обаче до арената на социалните мрежи, те ГУБЯТ. Те не просто губят, а са смачкани, смазани. Изглеждаме по-добре от тях идеологически, имаме по-силни аргументи. Когато имаме равен достъп до платформата лъсва тяхната липса на интелект, злобата и жаждата им за власт. Видимо започват да губят всякаква демократична подкрепа.

Затова те сега отчаяно са се вкопчили в цензурата като последен, отчаян опит да се спасят. Тоест - като другите очевидно са по-убедителни от тях, трябва да ги заглушат.

Искате ли и най-готината част? Това няма да ги спаси. Вече сме прекосили рубикона. Когато сега се борим срещу цензурата се борим за това да нанесат минимален брой щети в предсмъртния гърч на идеологията. Някой като мен може да стане жертва на цензура, но това няма да ги спаси в мащабен план.

Та в България си опичайте акъла по НПО-тата и се замислете дали да се закачате за губеща кауза.

Автор: Виктор Блъсков

trud.bg