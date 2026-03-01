Веселин Вучков: МВР може да гарантира честни избори на около 30-40 процента

Работата на МВР може да гарантира свободни и честни избори на не повече от 30-40%. Останалата отговорност е на други институции като ЦИК, секционните комисии, прокуратурата, ДАНС и самите политически партии. Това каза бившият министър на вътрешните работи Веселин Вучков в предаването „Събуди се" по Нова телевизия.

Веселин Вучков защити правото на всеки политически ръководител в МВР да подбере свой екип, включително на ниво главен секретар и директори на областни дирекции. „Всеки политически ръководител на такъв пост е длъжен да си подбере екип от професионалисти на високо ниво. Ролята на областните директори е изключителна при провеждането на парламентарен вот", подчерта бившият министър.

Промяната на ниво главен секретар е била абсолютно задължителна, смята той.

Вучков коментира и действията на МВР по случая „Петрохан", като ги определи като обект на политическа употреба в предизборния период. Той изрази мнение, че пресконференциите, дадени от прокуратурата и разследващите екипи, са успели да споделят необходимия обем информация, но отбеляза, че остават въпроси, които изискват дългосрочни отговори.

Като сериозна грешка бившият министър посочи решението на вътрешния министър и главния секретар да не присъстват в парламента за изслушване по темата. „Вътрешният министър е представител на обществото в една консервативна полицейска система и трябва да взема отношение като балансьор, споделяйки информация, която му е известна служебно. Това прикриване беше абсолютно неоправдано", категоричен бе Вучков.

По отношение на конфликта в Близкия изток Вучков посочи, че макар да е твърде рано за конкретни оценки на риска за България, службите за сигурност, включително МВР и разузнавателните органи, трябва да бъдат в състояние на постоянна бдителност. „Много е важно как ще се развият нещата в следващите 4-5 дни на място в Иран. Оттук ще произтичат всички реакции, включително и на нашите служби", обясни той.

Според него институциите разполагат с изграден капацитет и нормативна база, включително Съвет за сигурност към Министерския съвет и консултативен съвет към президента, които могат да бъдат задействани при необходимост.

Все още няма опасност от бежанска вълна. „Всичко зависи от това по какъв начин ще се развие ситуацията в Близкия изток. Много е важно дали ще има сухопътна операция", добави Вучков.

Нова телевизия, „Събуди се"