Румяна Коларова: беше грешка на ППДБ да сложат толкова ярки фигури в служебното правителство

В предаването „Още от деня" по БНТ Румяна Коларова, каза че служебният кабинет е безпомощен или е използван по време на неговия мандат да се случат тези големи сметки за ток и вода, тази болезнена трансформация или те някак си не успяват да направят ходовете, с които да отложат подобно повишаване на цените. „Не само водата и токът, този кабинет потъна в злободневието на изпълнителната власт и то много бързо, за 1 седмица. Дребнотемието вече е заляло кабинета".

Аз не мисля, че ППДБ е обект на атака, а служебното правителство и това беше грешка на ППДБ да сложат толкова ярки фигури, които се свързват с тях, смята Коларова. „Беше ясно, че всички партии ще атакуват служебното правителство. Това беше неизбежно".

В същото предаване Георги Киряков, каза че доколкото е излязла информацията, че е отложено вдигането на цените, възможно е да е сценарий. „Партиите, които са на терен правят внушение, че правителството е на ППДБ и всъщност ударът е срещу тях. Странно е, че президентът Радев не участва в тези битки. Защото той би трябвало да е основният опонент на ГЕРБ, защото социологията му дава първо място."

БНТ, „Още от деня"