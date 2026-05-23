Лекар: Не всеки кърлеж е заразен, но бързата реакция е решаваща

С настъпването на топлото време зачестяват и сигналите за ухапвания от кърлежи - не само в планините и горите, но и в градските паркове.

Какви инфекции пренасят тези паразити, кога ухапването е опасно и как да реагираме правилно? Пред БНР темата коментира д-р Радина Андонова, специалист по инфекциозни болести в Университетска болница Софиямед.

"Най-честата инфекция, пренасяна от кърлежите у нас, остава лаймската болест - борелиозата", обясни специалистът. Освен нея в България се срещат още марсилска треска, котреска, както и по-редки, но тежки заболявания като кримска-конго хеморагична треска.

Къде най-често се впиват кърлежите?

По думите на д-р Андонова кърлежът може да се впие навсякъде по тялото, но най-често това се случва:

по долните крайници;
в сгъвките;
в слабините;
под мишниците;
по окосмената част на главата.

"Все по-често откриваме кърлежи по скалпа, където трудно се забелязват навреме", предупреждава тя.

Най-важното: кърлежът трябва да се махне бързо

Според д-р Андонова времето е ключово.

"Колкото по-малко стои кърлежът в тялото, толкова по-малка е вероятността да настъпи заразяване."

Най-добре е паразитът да бъде отстранен от медицински специалист. Ако това не е възможно, кърлежът трябва внимателно да се извади с пинсета - с движение нагоре, без въртене.

"Не бива да се маже с олио, оцет или други течности. Това са стари и погрешни практики", подчертава лекарят.

Кога зачервяването е опасно?

Много хора изпадат в паника още при появата на зачервяване около мястото на ухапването. В повечето случаи обаче това е нормална реакция.

"Токсиоалергичната реакция е нещо обичайно и отшумява за няколко дни. Това не означава автоматично лаймска болест", обяснява д-р Андонова.

По-сериозният сигнал е т.нар. еритема мигранс - характерно разширяващо се червено петно, което може да се появи между петия и тридесетия ден след ухапването.

Допълнителни симптоми могат да бъдат:

температура;
отпадналост;
болки в мускулите;
усещане като при вирусна инфекция.
Трябва ли кърлежът да се изследва?

Много хора носят извадения кърлеж за лабораторно изследване, но според новите медицински препоръки това често е излишно.

"Дори кърлежът да е носител на лаймска болест, това не означава, че човекът е заразен", казва д-р Андонова.

Тя уточнява, че кръвните изследвания за лаймска болест имат смисъл най-рано 21 дни след ухапването.

Опасни ли са кърлежите в града?

"Кърлежите, които пренасят лаймска болест, са разпространени навсякъде - и в природата, и в градска среда", предупреждава специалистът.

Определени региони обаче са по-рискови за конкретни заболявания:

Странджа и Южна България - за марсилска треска;
районът на Шумен - за кримска-конго хеморагична треска.
Как да се предпазим?

Лекарят съветва при разходки сред природата да носим:

дълги панталони;
високи чорапи;
светли дрехи;
дрехи с дълги ръкави.

Препоръчително е използването на репеленти за кожа, а за дрехите - препарати с перметрин.

"Кърлежите могат да бъдат навсякъде. Затова профилактиката и бързата реакция остават най-сигурната защита", напомня д-р Радина Андонова.

