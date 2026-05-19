Как платеният пиар на Весела Мирянова трябва да изглежда безплатен

Архитект Весела Мирянова, собственик на „Артекс инженеринг“, компанията, която построи бетонния гигант „Златен век“ (това чудо трябваше да е небостъргач, но усилията на гражданското общество осуетиха строителната вандалщина в столичния квартал Лозенец), спокойно може да бъде обявена за медийна примадона. Поне няколко пъти в годината тя залива точно определени медии с пространни интервюта, в които славослави собствената си компания, обсипва я с визионерски епитети, изтъква изключителните си усилия.

Няма спор, че сградите стоят прилично на общия сив фон. В същото време съвсем друг е въпросът, че имат проблеми със законодателството, заради което „Златен век“, който съвсем не се приема радушно от жителите на кв. Лозенец, не е завършен до сега и никога няма да бъде завършен в мащабите, предвидени от алчните инвеститори. Г-жа Мирянова стои и зад прословутата кооперация, в която бившият вицепремиер и министър Цветан Цветанов си беше купил на комфортни цени онзи апартамент с анансьор до хола му. Пък и той не е единственият от властта, сдобил се с жилище с привилегии от въпросната компания.

В края на всяка година едни и същи медии (последното е проверимо) отново заливат от гигантски хвалебствени интервюта с архитект Мирянова за „Артекс“. Въпросите, които вероятно са зададени от журналисти, преливат от раболепие. Проектите на „Артекс“ са определени от интервюиращите като „уникални“. Весела Мирянова обещава пред сайта на Валерия Велева, че те няма да следват урока на „снишаване на българската архитектура“, което може би означава, че ще щръкват небостъргач след небостъргач там, където й харесва на госпожата. Същата госпожа изразява загриженост за българския бизнес, в който все още имало ретроградни нрави. Забележително откритие, нали?

Същото издание бърза да рапортува, че Мирянова е отличена с почетна грамота на сдружение „Виенски клуб“, защото традиционно подкрепяла Виенския бал в София. Без съмнение, съществена обществена заслуга.

„24 часа“ предпочита заглавие от интервюто с архитектата „Инвеститорите не са враг на интересите на София – напротив“. Очевидно става дума за „Артекс“. В целия разговор Мирянова прави дълбоки реверанси към столичния кмет Васил Терзиев, който влезе във война с досегашния главен архитект на София Богдана Панайотова, която пък си беше позволила да има възражения срещу издигането на „Златен век“.

А най-интересното е, че интервютата на Мирянова са илюстрирани с една и съща нейна снимка, на която тя грее с лъчезарна усмивка като холивудска звезда. Гримираното й фото е отпреди години. Очевидно обаче Мирянова си го харесва и настоява този неин образ да остане завинаги мумифициран и запечатан в съзнанието на хората, за които строи най-качествените сгради.

Архитект Весела Мирянова до Любомир Стойков без намесата на фотошоп

Другата Мирянова – такава, каквато ни я предлагат медиите в платените си интервюта

Иначе е нормално Весела Мирянова да брани бизнеса си и да използва медиите за това. Очевидно е, че дамата има рекламни договори с определени издания, което също не е незаконно. Редно е обаче в такъв случай, да бъде уточнено, че става дума за платени публикации. Защото се засягат въпроси от обществено значим интерес. И когато се дава думата на едната страна срещу заплащане, е редно да се чуе и другата – макар и безплатно. Така поне е според стандартите на качествената и обективна журналистика.

Истината е, че медиите трудно оцеляват без рекламодатели. Рекламните карета, банери, репортажи и видеа във вестници, сайтове и телевизии е задължително отчетливо да бъдат отделени и да се вижда, че става дума за платени публикации. Залповото обнародване на гигантски платени интервюта с Весела Мирянова и сина й Пламен Мирянов, представени като позиция на медиите, е подвеждане на аудиторията. Нещо като коледен шантаж.

Ще кажете, всичко в държавата е наред, та сме опрели до „Артекс“. Да бяха единствените, с мед да ги намажем. Колкото повече обаче си траем в подобни ситуации, толкова истината за всичко ще остава мираж. А е толкова просто. Весела Мирянова да признае, че си плаща, за да я хвалят и да й публикуват захаросани интервюта. Пък и журналистите да проявят малко достойство и да й зададат поне един-два неудобни въпроса. От кумова срама, както се казва. Пък тогава и читателите ще се чувстват по-талантливо излъгани.

Източник: filternews.bg