В село Скърт 90-годишният общопрактикуващ лекар д-р Кирил Апостолов продължава да приема пациенти и да упражнява професията си, на която е посветил повече от шест десетилетия.

Д-р Апостолов разказва, че започва своята лекарска кариера през октомври 1962 г. като участъков лекар, след което преминава през различни позиции в здравната система - ординатор във вътрешно отделение, завеждащ отделение в болницата в Петрич и ръководител на кардиологичен кабинет.

От началото на 2000 г. д-р Апостолов работи в село Скърт, където вече повече от 25 години продължава да приема пациенти.

По думите му ежедневната работа и контактът с пациентите са неговата основна мотивация да продължава да упражнява професията си.

По повод юбилея му представители на местната власт и жители на селото изразиха своята благодарност към дългогодишния му принос към здравеопазването и общността.

Кметът на Община Петрич връчи на д-р Апостолов плакет за граждански принос, като подчерта, че той е пример за професионализъм и човечност. „Самото присъствие на хора като него е най-голямата оценка", беше отбелязано по време на церемонията.

Въпреки получените отличия и признание, д-р Апостолов остава скромен и казва, че не смята заслугите си за изключителни. „Изненадан съм от вниманието. Мисля, че е прекалено", споделя той.

Историята на д-р Кирил Апостолов запазва връзката между лекар и пациент - дори след десетилетия практика.